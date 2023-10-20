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特企／安布思沛宣布攜手酷酷寵PET-A-HOOD　推升台灣寵物經濟

▲電通行銷傳播集團旗下的全方位媒體代理商安布思沛。（圖／品牌提供）
▲電通行銷傳播集團旗下的全方位媒體代理商安布思沛。（圖／品牌提供）

本報訊

電通行銷傳播集團旗下專注以數位驅動領先的全方位媒體代理商安布思沛(iProspect)，日前宣布與來自香港首屈一指的寵物生活資訊平台酷酷寵有限公司(PET-A-HOOD)合作，PET-A-HOOD致力於優化飼主的寵物照護之旅，整合市面上五花八門的寵物資訊，方便飼主解決難題，目標是成為亞洲領先的寵物社區應用程式，而安布思沛很榮幸成為PET-A-HOOD進軍台灣的獨家行銷合作夥伴。

近年來，寵物飼養熱潮升溫，少子化現象帶動寵物產業蓬勃發展；根據內政部及農委會資料顯示，2022年貓狗登記數量約24萬，已經大幅超過新生兒近14萬的人口數；而台灣人對於飼養寵物及照顧寵物的文化濃厚，願意投入大量的金錢和精力在寵物周邊上，成就了潛力持續上漲的毛小孩商機。

看準台灣不斷成長活躍的寵物市場，PET-A-HOOD將台灣設為第一個海外拓展推廣的國家。PET-A-HOOD一站式平台蓋常見的獸醫、寵物美容及食品，以至近年新興的寵物移民、旅遊等資訊，透過App隨時隨地就能找到寵物食衣住行資訊。這次藉由和安布思沛的合作，運用數據驅動與洞察分析，共同優化寵物市場的大數據，以提供更貼近消費者需求的內容，及更優質的行銷體驗。

安布思沛台灣董事總經理劉家豪(Ego Lau)表示：「很高興能和PET-A-HOOD成為合作上的夥伴，安布思沛在績效行銷領域超過10年的豐富經驗，我們團隊將運用獨家策略工具與廣告操作技術，帶給合作夥伴與消費者最全面的解決方案，讓PET-A-HOOD在競爭激烈的市場中取得更大的優勢。除此之外，也相信透過PET-A-HOOD的合作，讓我們更能掌握寵物消費者第一方數據，促進跟消費者互動及帶給他們更個人化的體驗。」

PET-A-HOOD創辦人李浩怡(Joey Li)也進一步指出：「台灣寵物市場近年來持續穩定成長，但缺乏一個資訊彙整的中心，讓飼主能輕鬆找到所需資訊與服務。引進香港成功模式來解決台灣市場目前欠缺資訊整合平台的問題，相信藉由安布思沛擅長的數據分析、績效行銷及對在地產業的了解，能幫助PET-A-HOOD更快速進入市場，並在雙強聯手合作之下，讓我們邁向目標成為產業的市場領導者。」

關於安布思沛（iProspect）

安布思沛是電通集團旗下一家數位優先的全方位媒體代理商。安布思沛團隊共有超過8,000名媒體和績效專家，遍布全球 93 個市場，基於數位專業與對消費者意圖的深厚了解，具備創建獨特媒體策略與敘事的能力，能引領客戶拓展以績效行銷帶動品牌建立的全新領域。透過提供以人為本的解決方案，安布思沛已加速多位全球知名客戶的成長，運用專業績效行銷能力，為市場帶來具前瞻視野的洞見。

關於電通行銷傳播集團 (dentsu)

電通是台灣市占率和影響力最大的行銷傳播集團，隸屬於日本電通集團，在台灣擁有下列行銷傳播品牌：電通mb廣告公司(dentsuMB)、電通國華廣告公司(dentsu one)、貝立德媒體公司(dentsu X)、凱絡媒體公司(Carat)、安布思沛績效行銷公司(iProspect)、安索帕數位行銷顧問公司(isobar)、美庫爾商務數據顧問股份有限公司(Merkle)、與負責整合集團旗下所有供應段夥伴資源的安浦菲 (Amplifi)。

在行銷傳播的光譜中，電通打破各個垂直服務的界線並橫向串連，提供客戶商業解決方案(Business Design)，品牌解決方案 (Solution Design)，與製作解決方案(Delivery Design)；並以客戶為中心的模式編制服務團隊，整合涵蓋商業與策略顧問諮詢、顧客體驗與全通路行銷、創意、媒體、娛樂內容與運動行銷、行銷科技建置與應用、製作與電通自有產品等七大類專業服務，為品牌解決商業課題與創造新商機，是台灣唯一能夠真正提供具創意力、以數據與技術驅動的全方位行銷傳播解決方案的集團。

電通行銷傳播集團旗下品牌電通mb於2021年在全球廣告創意最高殿堂-坎城國際創意節(Cannes Lions)中，榮獲全場最大獎(Grand Prix)，締造台灣廣告史上獲獎最高榮耀，2023年旗下另一團隊isobar再度脫穎而出，榮獲坎城首屆遊戲娛樂創意銅獅(Entertainment Lions for Gaming)，持續保持台灣在坎城最高獲獎紀錄；另外根據國際指標性代理商評比機構RECMA(Research Company Evaluation of Media Agency)報告指出，電通自2013年起連續蟬聯台灣媒體廣告量第一的行銷傳播集團；電通更於2019年及2021年，獲亞洲知名人力資源雜誌《HR Asia》評選為「亞洲最佳企業雇主獎(Best Companies to Work for in Asia）」，為全台行銷傳播產業唯一兩度獲獎的企業代表；更於2023年獲得PRWeek & Campaign Asia-Pacific 所舉辦的2023 最佳企業雇主獎，勇奪「最佳職涯發展(Best Career Development) 」以及「最佳學習與發展(Best Learning & Development) 」兩項大獎肯定；欲瞭解更多集團資訊，請參閱：https://www.dentsu.com/tw/zh

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