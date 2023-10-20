特企／安布思沛宣布攜手酷酷寵PET-A-HOOD　推升台灣寵物經濟

近年來，寵物飼養熱潮升溫，少子化現象帶動寵物產業蓬勃發展；根據內政部及農委會資料顯示，2022年貓狗登記數量約24萬，已經大幅超過新生兒近14萬的人口數；而台灣人對於飼養寵物及照顧寵物的文化濃厚，願意投入大量的金錢和精力在寵物周邊上，成就了潛力持續上漲的毛小孩商機。
看準台灣不斷成長活躍的寵物市場，PET-A-HOOD將台灣設為第一個海外拓展推廣的國家。PET-A-HOOD一站式平台蓋常見的獸醫、寵物美容及食品，以至近年新興的寵物移民、旅遊等資訊，透過App隨時隨地就能找到寵物食衣住行資訊。這次藉由和安布思沛的合作，運用數據驅動與洞察分析，共同優化寵物市場的大數據，以提供更貼近消費者需求的內容，及更優質的行銷體驗。
安布思沛台灣董事總經理劉家豪(Ego Lau)表示：「很高興能和PET-A-HOOD成為合作上的夥伴，安布思沛在績效行銷領域超過10年的豐富經驗，我們團隊將運用獨家策略工具與廣告操作技術，帶給合作夥伴與消費者最全面的解決方案，讓PET-A-HOOD在競爭激烈的市場中取得更大的優勢。除此之外，也相信透過PET-A-HOOD的合作，讓我們更能掌握寵物消費者第一方數據，促進跟消費者互動及帶給他們更個人化的體驗。」
PET-A-HOOD創辦人李浩怡(Joey Li)也進一步指出：「台灣寵物市場近年來持續穩定成長，但缺乏一個資訊彙整的中心，讓飼主能輕鬆找到所需資訊與服務。引進香港成功模式來解決台灣市場目前欠缺資訊整合平台的問題，相信藉由安布思沛擅長的數據分析、績效行銷及對在地產業的了解，能幫助PET-A-HOOD更快速進入市場，並在雙強聯手合作之下，讓我們邁向目標成為產業的市場領導者。」
關於安布思沛（iProspect）
安布思沛是電通集團旗下一家數位優先的全方位媒體代理商。安布思沛團隊共有超過8,000名媒體和績效專家，遍布全球 93 個市場，基於數位專業與對消費者意圖的深厚了解，具備創建獨特媒體策略與敘事的能力，能引領客戶拓展以績效行銷帶動品牌建立的全新領域。透過提供以人為本的解決方案，安布思沛已加速多位全球知名客戶的成長，運用專業績效行銷能力，為市場帶來具前瞻視野的洞見。
關於電通行銷傳播集團 (dentsu)
電通是台灣市占率和影響力最大的行銷傳播集團，隸屬於日本電通集團，在台灣擁有下列行銷傳播品牌：電通mb廣告公司(dentsuMB)、電通國華廣告公司(dentsu one)、貝立德媒體公司(dentsu X)、凱絡媒體公司(Carat)、安布思沛績效行銷公司(iProspect)、安索帕數位行銷顧問公司(isobar)、美庫爾商務數據顧問股份有限公司(Merkle)、與負責整合集團旗下所有供應段夥伴資源的安浦菲 (Amplifi)。
在行銷傳播的光譜中，電通打破各個垂直服務的界線並橫向串連，提供客戶商業解決方案(Business Design)，品牌解決方案 (Solution Design)，與製作解決方案(Delivery Design)；並以客戶為中心的模式編制服務團隊，整合涵蓋商業與策略顧問諮詢、顧客體驗與全通路行銷、創意、媒體、娛樂內容與運動行銷、行銷科技建置與應用、製作與電通自有產品等七大類專業服務，為品牌解決商業課題與創造新商機，是台灣唯一能夠真正提供具創意力、以數據與技術驅動的全方位行銷傳播解決方案的集團。
電通行銷傳播集團旗下品牌電通mb於2021年在全球廣告創意最高殿堂-坎城國際創意節(Cannes Lions)中，榮獲全場最大獎(Grand Prix)，締造台灣廣告史上獲獎最高榮耀，2023年旗下另一團隊isobar再度脫穎而出，榮獲坎城首屆遊戲娛樂創意銅獅(Entertainment Lions for Gaming)，持續保持台灣在坎城最高獲獎紀錄；另外根據國際指標性代理商評比機構RECMA(Research Company Evaluation of Media Agency)報告指出，電通自2013年起連續蟬聯台灣媒體廣告量第一的行銷傳播集團；電通更於2019年及2021年，獲亞洲知名人力資源雜誌《HR Asia》評選為「亞洲最佳企業雇主獎(Best Companies to Work for in Asia）」，為全台行銷傳播產業唯一兩度獲獎的企業代表；更於2023年獲得PRWeek & Campaign Asia-Pacific 所舉辦的2023 最佳企業雇主獎，勇奪「最佳職涯發展(Best Career Development) 」以及「最佳學習與發展(Best Learning & Development) 」兩項大獎肯定；欲瞭解更多集團資訊，請參閱：https://www.dentsu.com/tw/zh。
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