藍白合曙光？本週已與柯文哲見面 朱立倫：有觸及總統副總統議題
民眾黨總統參選人柯文哲自爆已經與國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜見過面了，更稱「不會整碗捧去」。朱立倫也證實，本週有與柯文哲見面，針對選前如何成為政黨聯盟、選後共同組成執政聯盟進行討論，當然也有觸及最後總統、副總統人選的問題，希望侯友宜跟柯文哲最近可以再坐下來談，他也會參與，形成團隊作戰，完成政黨輪替。
記者余祥／台北報導
朱立倫說，他與柯文哲長期保持溝通聯繫，上個月談的主題是立委協調工作，這週見面是針對選前如何成為政黨聯盟、選舉聯盟，選後共同組成執政聯盟，這是很多民主國家實行的制度，他也提供柯一些先進國家案例，他們兩人都教授出身，會根據好的範例、學術依據，希望合作成功。
朱立倫說，選前普遍的是選舉委員會，選後是執政委員會，有爭議會有協調委員會，他們都在逐漸建構基礎，也有觸及最後決定總統副總統人選，他一再強調，這不是淘汰賽，而是一加一大於等於二的整隊過程。
朱立倫表示，過程中不要預設立場、製造對立，會秉持堆疊善意的立場，一一化解問題，無論是民主初選或全民調，他們也必須做好準備，希望侯柯最近可以再談，他也會參與，大家形成團隊的作戰方式，政治結盟，讓台灣下一代更安全，政黨輪替。
媒體詢問，藍白幕僚會前會還需要進行嗎？朱立倫說，溝通協調的工作每天都在進行，任何情緒上發言，對藍白不利的話少說，一定會按照這樣的目標努力。幕僚工作有重要性，他跟柯、柯跟侯的溝通協調會持續進行。
媒體追問何時會再見面，朱立倫說，他本週才與柯文哲見面，今天也有些溝通，會持續溝通。