獨／橘色惡魔訪台暖心原因曝　再獲邀受寵若驚、期末考畢直奔台

紐澤西州在台設亞太經貿辦事處　蔡英文：雙邊經貿持續升溫

▲蔡英文接見美國紐澤西州州長墨菲（圖中）訪問團。（圖／總統府提供）
▲蔡英文接見美國紐澤西州州長墨菲（圖中）訪問團。（圖／總統府提供）

記者陳佩君／台北報導

美國紐澤西州宣布在台灣設立亞太經貿辦事處，總統蔡英文今（20）日接見「美國紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）訪問團」時表示，相信將讓雙邊經貿關係持續升溫，期許台灣與紐澤西州未來在資通科技、醫療生技及綠能產業等領域持續深化合作，共同打造穩定且安全的全球供應鏈，也讓雙邊夥伴關係更加緊密；墨菲則說，希望台北辦事處不只是在台灣插上一面旗幟，也能成為拓展亞太區域的基地。

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蔡英文上午在總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮等人陪同下接見墨菲所率領訪團成員。

蔡英文致詞時表示，墨菲在商界任職時就來過台灣，這次以不同身分再度來訪，用行動展現對台灣的支持，她要代表台灣人民，表達誠摯的感謝。

蔡英文指出，紐澤西州是美國生技、通訊科技等重要產業的聚落，更是前進美東市場的重要入口，許多台商都前往紐澤西投資、拓展據點，樂見紐澤西州選擇在台灣設立亞太經貿辦事處，相信將會讓雙邊的經貿關係持續升溫。

蔡英文提到，墨菲上任以來推動的「創新經濟」和「基礎建設經濟」，都跟台灣的「5＋2產業創新計畫」以及「六大核心戰略產業」方向一致，希望台灣和紐澤西州，未來能在資通科技、醫療生技及綠能產業等領域持續深化合作，共同打造穩定且安全的全球供應鏈。

蔡英文感謝墨菲在今年7月，邀請我國駐美蕭美琴代表參與全美州長協會年會，增進台灣和各州交流合作的機會，同時，她也要感謝美國眾議院及紐澤西州的參、眾議會，在今年分別通過友台決議案，支持台灣的國際參與，協助台灣和全球民主陣營深化合作。

墨菲表示，現在是台灣與紐澤西州維持密切聯繫的最佳時機，台灣與紐澤西州的關係可以追溯到很久以前，雙方締結姊妹州距今已近35年，今年紐澤西州議會也延續更新這項協議。

墨菲指出，紐澤西與台灣在社會及經濟上的連結相當緊密，紐澤西州內的台灣人社群是全美國第四大，來自台灣的學生在紐澤西國際學生中也佔極大比例；此外，雙方每年有超過40億美元的互惠貿易，事實上，他在3年前就很想來台訪問，只是受疫情影響，但他很自豪是首位訪台的現任紐澤西州長。

墨菲說，台灣與紐澤西州有許多共同點，面積雖然不大，但實力不容小覷，也都非常重視創新經濟及人才，並擁有絕佳的地理位置。基於這些原因，他相信雙方有無限的合作潛力，能為彼此創造更美好、更光明的未來。

墨菲指出，很高興能宣布，紐澤西的招商局－Choose New Jersey將在台北設立第一個亞太經貿辦事處，相信新的辦事處有助雙方長久關係提升到新的高度，並且持續強化台灣與紐澤西州數十年來經濟與文化的連結，為雙方人民及家庭創造嶄新的機會。

墨菲提到，將共同努力維護自由開放的印太區域，最重要的是，希望台北辦事處不只是在台灣插上一面旗幟，也能成為拓展亞太區域的基地。

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