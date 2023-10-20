歡慶萬聖節！全家異國巧克力「每公克1元」 秀泰電影票174元
迎接10月31日萬聖節到來，全家於500店限定展開巧克力大賞，多達25款進口巧克力每公克1元，有多種造型、口味自由挑，萬聖節送禮超方便！秀泰影城推出驚悚校園靈異鬼片《女鬼橋2：怨鬼樓》，10月22日前指定場次票價174元，變裝打扮參加討糖遊行，還可以免費獲得森永糖果。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家為了迎接萬聖節，引進比利時、義大利、西班牙等歐洲7個國家進口的精美巧克力，多達25款巧克力於專架陳列販售，每公克1元，多種造型、口味自由挑，有「迷你車造型牛奶夾心巧克力」、可愛繽紛的「粉彩花臻果穀類夾心巧克力蛋」，以及造型經典、滋味濃郁香滑的「牛奶巧克力金幣」等。
散裝巧克力專架，首波將於80間車站型、交通幹道型「全家」店舖搶先登場，10月25起將擴大至全台500間店舖，萬聖節送禮超方便！
改編自知名校園靈異故事的《女鬼橋2：怨鬼樓》，上映首週即突破千萬票房，一舉攻下週末票房國片票房冠軍，秀泰影城趕在萬聖節前夕，在北中南6間秀泰影城推出指定場次票價只要174元的「一起4趨吉避凶特別場」，今起至10月22日共有18場。
10月21日起至29日，全台秀泰將開跑「萬聖節變裝派對」，只要變裝打扮參加討糖遊行即可獲得「森永鐵觀音牛奶糖」、「森永蜜桃烏龍嗨啾」、「森永紅豆牛奶糖」等超好吃糖果，另外樹林秀泰獨家加碼，在10月28日的變裝遊行打扮成「你最喜歡的食物」還可再獲得「BonBon PaPa 棉花糖兌換券」。