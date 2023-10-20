NBA／Curry無球跑位再進化 主帥Kerr：全因Paul傳球神準又到位
NBA金州勇士昨（19）日熱身賽靠著Stephen Curry在末節命中4顆三分球、獨攬16分，率隊以以116:115逆轉沙加緬度國王拿下4連勝，賽後主帥Steve Kerr再度談到Chris Paul帶給球隊的效益時表示，「Paul的到來，讓Curry的無球跑位又提升一個等級。」
記者張志宇/綜合報導
Steve Kerr透露，「在這幾場比賽看來，Paul的到來能夠讓Curry的無球狀態變得更好，因為無論Curry跑到哪，Paul都能夠精準將球傳到位，在本場比賽有幾個回合，Curry被對手防住了，必須得回切，並必須做出假動作，當Curry在做完這些動作時，Paul總能找到最精準的時機將球傳給Curry。」
勇士長年都是以跑轟戰術聞名，但隨著Paul的加入，陣地戰與擋拆配合也融入勇士的體系中，對此Steve Kerr進一步說，「掌控節奏，我們需要有人掌控節奏，Paul來到勇士後，這是他一直在做的事情，他在比賽中表現很出色，他就是這樣的人。」
Chris Paul在對陣國王的比賽中，替補出戰30分鐘，投籃6中4，三分球3中3，罰球2中2，拿下13分，並送出全場最多的9次助攻，正負值為+9。