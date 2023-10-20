特企／板橋大遠百超強週年慶開跑　集團助威衝買氣

今年板橋大遠百以最高優惠回饋消費者，於週年慶期間獻上TUDOR、AESOP…等精品新櫃登場，並特別針對精品加碼，正是犒賞自己的好時機；看好精品、化妝品、家電業績，尤其化妝品今年增加TOM FORD、Helena Rubinstein、DRUNK ELEPHANT等生力軍，力拼2023週年慶業績突破 27.5億、成長5%。
板橋大遠百2023週年慶今日起祭出最強優惠搶攻週年慶商機，全館化妝品9折起、內睡衣8折起、百貨服飾7折起。化妝品、內睡衣單筆滿2000送200，即日起至10月30日化妝品、內睡衣單筆滿10000再加送200、1F國際精品當日單筆滿10000送1000。即日起至11月7日百貨服飾、名品當日累計滿5000送500、大家電當日單筆滿10000送1000、保健器材5000送600、TUDOR、麥森和B&O當日單筆滿10000送500。
即日起至11月7日更與13大銀行聯手特別加碼回饋，百貨服飾、名品單筆分6期刷6000送200、數位3C(含APPLE)、MUJI單筆分6期刷10000送500、1-2F國際精名品指定專櫃當日累計滿10萬遠銀獨家加碼再加送2000。即日起至10月30日女、男、童裝憑遠百APP單筆滿8000再加送300、另還有針對高門檻消費者推出「高消費刷卡禮」，且週年慶期間，可將HAPPY GO點數兌換為紅利券作消費抵用，200點可兌換100元紅利券，加上滿千送百、銀行卡等贈送，堆出超狂回饋，絕對打動你的心。
重量級橘貓種種站台 再加碼機票家電尊寵抽獎！
板橋大遠百今年準備三公尺高超萌厭世橘貓重重，重量級站台，早上先來看橘貓起床秀，再衝週年慶!即日起至11月19日，舉辦尊寵時尚抽獎活動，持遠東百貨APP全館當日單筆消費滿5000元即可獲得乙組電子抽獎序號，有機會抽中賽寧Celinda桌上型洗碗機 DB-610 (價價$32,500元)、伊萊克斯高效抗菌智能旗艦清淨機Pure A9(PA91-606DG) +60系列清淨機濾網EFDCLN6*2顆 (價值27,900元)、(酷航晚晚)雙人超值團 首爾江華島+韓式美食饗宴五日遊 (價值15,800元)及伊萊克斯超級完美管家HEPA進化版ZB3302AK (價值8,900元)，買越多中獎機會越多。
化妝品激推超過五萬組最強特惠組 新北首家KIEHL'S COFFEE HOUSE閃亮現身
板橋大遠百推出超過5萬組超值化妝品特惠組，搶下百貨最多組數，商品還能再享滿額回饋，滿足消費者購物慾望。另外新北第一間KIEHL'S COFFEE HOUSE閃亮現身!將最原汁原味的紐約元素空運來台,並傳承品牌166年不打烊的「社區精神」,結合「肌膚保養」與「咖啡文化」,打造舒適創新的複合式空間，邀您共享寶貴快樂時光!
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