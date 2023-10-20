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特企／板橋大遠百超強週年慶開跑　集團助威衝買氣

▲板橋大遠百週年慶今天正式開打。（圖／品牌提供）
▲板橋大遠百週年慶今天正式開打。（圖／品牌提供）

本報訊

板橋大遠百週年慶今天正式開打，遠東百貨 徐雪芳總經理 今天率領公司同仁及各品牌主管一同造勢誓師，除百貨同業外，亞東科技大學及豫章工商更是獻上亞東護理系啦啦隊及豫章儀隊表演同慶，更是將氣氛炒到最高潮。

今年板橋大遠百以最高優惠回饋消費者，於週年慶期間獻上TUDOR、AESOP…等精品新櫃登場，並特別針對精品加碼，正是犒賞自己的好時機；看好精品、化妝品、家電業績，尤其化妝品今年增加TOM FORD、Helena Rubinstein、DRUNK ELEPHANT等生力軍，力拼2023週年慶業績突破 27.5億、成長5%。

板橋大遠百2023週年慶今日起祭出最強優惠搶攻週年慶商機，全館化妝品9折起、內睡衣8折起、百貨服飾7折起。化妝品、內睡衣單筆滿2000送200，即日起至10月30日化妝品、內睡衣單筆滿10000再加送200、1F國際精品當日單筆滿10000送1000。即日起至11月7日百貨服飾、名品當日累計滿5000送500、大家電當日單筆滿10000送1000、保健器材5000送600、TUDOR、麥森和B&O當日單筆滿10000送500。

即日起至11月7日更與13大銀行聯手特別加碼回饋，百貨服飾、名品單筆分6期刷6000送200、數位3C(含APPLE)、MUJI單筆分6期刷10000送500、1-2F國際精名品指定專櫃當日累計滿10萬遠銀獨家加碼再加送2000。即日起至10月30日女、男、童裝憑遠百APP單筆滿8000再加送300、另還有針對高門檻消費者推出「高消費刷卡禮」，且週年慶期間，可將HAPPY GO點數兌換為紅利券作消費抵用，200點可兌換100元紅利券，加上滿千送百、銀行卡等贈送，堆出超狂回饋，絕對打動你的心。

重量級橘貓種種站台 再加碼機票家電尊寵抽獎！ 

板橋大遠百今年準備三公尺高超萌厭世橘貓重重，重量級站台，早上先來看橘貓起床秀，再衝週年慶!即日起至11月19日，舉辦尊寵時尚抽獎活動，持遠東百貨APP全館當日單筆消費滿5000元即可獲得乙組電子抽獎序號，有機會抽中賽寧Celinda桌上型洗碗機 DB-610 (價價$32,500元)、伊萊克斯高效抗菌智能旗艦清淨機Pure A9(PA91-606DG) +60系列清淨機濾網EFDCLN6*2顆 (價值27,900元)、(酷航晚晚)雙人超值團 首爾江華島+韓式美食饗宴五日遊 (價值15,800元)及伊萊克斯超級完美管家HEPA進化版ZB3302AK (價值8,900元)，買越多中獎機會越多。

化妝品激推超過五萬組最強特惠組　新北首家KIEHL'S COFFEE HOUSE閃亮現身

板橋大遠百推出超過5萬組超值化妝品特惠組，搶下百貨最多組數，商品還能再享滿額回饋，滿足消費者購物慾望。另外新北第一間KIEHL'S COFFEE HOUSE閃亮現身!將最原汁原味的紐約元素空運來台,並傳承品牌166年不打烊的「社區精神」,結合「肌膚保養」與「咖啡文化」,打造舒適創新的複合式空間，邀您共享寶貴快樂時光!

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