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錢人豪告《周處除三害》抄襲反被要求道歉　揭遭李烈拍桌大罵一事

▲錢人豪（左圖左）告《周處除三害》抄襲，卻被對方要求道歉，他還爆料曾遭該片監製李烈拍桌大罵一事。（圖／錢人豪、阮經天臉書）
▲錢人豪（左圖左）告《周處除三害》抄襲，卻被對方要求道歉，他還爆料曾遭該片監製李烈拍桌大罵一事。（圖／錢人豪、阮經天臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

導演錢人豪近日在臉書指控《周處除三害》抄襲他多年前的作品《無法無天》，目前已向對方發出律師函，雙方將對簿公堂。錢人豪昨（19）日曬出他收到《周處》電影公司寄來的律師函，內容提到若錢人豪不公開道歉，將告他妨害名譽，讓他直呼「這世界真的剽竊有理了嗎?」還提到過去遭李烈拍桌大罵一事。

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▲錢人豪再次反擊打臉《周處除三害》導演黃精甫，稱自己早在6年前公開過電郵紀錄，手上也握有實質證據。（圖／錢人豪FB）
▲錢人豪與《周處除三害》電影公司對簿公堂。（圖／錢人豪FB）
▲錢人豪曬出他遭到《周處除三害》電影公司提告。（圖／錢人豪臉書）
▲錢人豪曬出他收到《周處除三害》電影公司的律師函。（圖／錢人豪臉書）
錢人豪18日發文曬出19張證據，證實自己多年前的作品，與《周處》劇情雷同，本想著不再回應此事，沒想到他收到對方的律師函，內容稱他是「無關」的第三者引起他不滿，並要求他公開道歉，讓錢人豪錯愕直呼，「說我妨害名譽，妨害名譽？你們做出這麼不名譽的事情，竟說別人妨害你名譽？反過來要我三天內道歉，不然要告我。」

▲ 阮經天與《周處除三害》劇組，包含演員王淨、謝瓊煖等，還有該片監製李烈一起出席電影首映會。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲ 李烈是《周處除三害》的監製。（圖／記者鄭孟晃攝）
錢人豪也提到今年7月到台北市文化局申請補助時，《周處》監製李烈也是當天評審，錢人豪和同事被她拍桌大罵，「跟同事一起被她拍桌大罵的現場。我是向政府申請補助，不是向妳借錢。一次沒有申請到，下次再試試看就好。」

錢人豪抨擊對方試圖以刑事罪恐嚇他，轉移外界焦點，將各界對你們原創的疑問，引導至彼此有糾紛，規避可能的質疑。「我們沒有糾紛，有眼睛的人都能看出你們的抄襲。」


 

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