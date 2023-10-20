北市拒高端入校！王必勝酸蔣萬安：不可只找同溫層

今（2023）年公費流感疫苗開打後，因為部分民眾對於高端的流感疫苗不信任，產生一系列拒打爭議，衛福部次長王必勝批評，有心集團對此加以操作，很不道德而且傷天害理；台北市長蔣萬安稱，不讓高端進校園等措施是與民眾站在一起，但王必勝今（20）日表示，民選市長不能只跟同溫層的市民站在一起。
記者林志怡／台北報導
王必勝近期在臉書發布貼文指出，流感會造成重症及死亡，因此接種疫苗有其必要，科學證據顯示四種公費疫苗同樣有效及安全，卻遭有心集團刻意選在開打時一條龍操作，帶風向散佈謠言，延誤了不少民眾接種的時程和信心，實在很不道德而且傷天害理。
然而，目前台北市等縣市拒絕讓高端疫苗進入校園施打，台北市長蔣萬安表示，當民眾有疑慮、家長憂心、民意代表在議會也有反映，政府絕對與人民站在一起，他從一開始就希望疫苗施打過程中，要保障民眾知、選擇的權利讓民眾安心打到讓他們放心的疫苗，以達成提高施打比率的目標。
但王必勝今日午後接受媒體聯訪時表示，「蔣（萬安）市長回應說跟人民站在一起，但我認為，民選市長應該跟所有人民站在一起，而不是只跟同溫層的市民站在一起。」
王必勝表示，只知道有人不打，但要打的人的權利怎麼辦？地方政府也要考慮，有人要打有人不打，應該依照科學證據，這東西有沒有危害，不能只是說討厭某個品牌去操作這個，畢竟這些是跟健康、跟生命安全有關的事情，不該做這樣的操作，雖尊重縣市地方首長職權，但有些事情還是應該要說清楚。