真有這麼蠢？誤貼美駐以色列特種部隊「高清照」 傳白宮緊急刪文
美國總統拜登（Joe Biden）日前遠赴以色列訪問，白宮在Instagram粉專上，貼出總統會見美軍駐當地三角洲特種部隊（Delta Force）的照片，但因為照片未經打碼或模糊化處理，導致官兵的外貌特徵被攤在陽光下，引發爭議，白宮隨即刪除照片。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《福斯新聞》等美媒報導，白宮該則貼文的標題是，拜登在以色列會見了先遣人員，感謝他們的勇敢，以及他們為了應對哈馬斯恐怖襲擊所做的努力。不過照片中幾位軍人的長相清晰可見，連與拜登握手的士兵，右臂上一組獨特的刺青也曝了光。
白宮發言人聲稱，這張照片發布約1小時後，官方才意識到這個問題，隨即緊急刪文並表達歉意，而網路上流傳的截圖則顯示，照片被刪除前，至少已獲得6000多人按讚，也早已被人備份，不過再貼出來的照片則是已經處理過的。
報導指出，特種作戰人員的面孔和姓名都被保密，以防被敵人抓獲後認出，因此三角洲特種部隊成員的公開照片其實很少見，即使有，通常也不會包含他們的臉。
不少美國人民、退伍軍人、記者、政壇人士都在網路上抨擊這項「災難性錯誤」，怒批白宮讓特種人員及其家人暴露在危險之中，直言：「他們是訓練有素的精英戰士，像臉部辨識這樣簡單的事情，就足以讓他們受到對手的直接威脅，白宮是怎麼讓這種事發生的？真的這麼愚蠢嗎？」