NS《超級馬利歐兄弟 驚奇》尬PS 5《漫威蜘蛛人2》　今天同步開賣

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為迎接大作！台灣PlayStation舉辦「鄰里尋寶活動」，今開始至11月3日止，只要加入PlayStation Taiwan LINE官方帳號好友，並透過PlayStation Taiwan LINE官方帳號參加鄰里尋寶活動，前往指定地點完成任務就有機會獲得PS 5 主機限量版同捆組、相關限量週邊或Sony 4K智慧顯示器等。此外，10月20日至22日於信義遠百A13，憑《Marvel's Spider-Man 2》實體版遊戲片購買證明即可免費兌換原文前傳漫畫書。
《超級瑪利歐兄弟 驚奇》今(20)日也開賣，專門收集電影、電視節目、音樂、遊戲評論的網站的Metacritic網站，整理82家遊戲媒體評測，平均分為93分，是今年繼《薩爾達傳說：王國之淚》第二高分的 Nintendo Switch 遊戲。該款遊戲是2012年《New 超級瑪利歐兄弟U》開賣以來，相隔11年的全新作品，同屬於 2D 橫向捲軸破關遊戲。可操控的角色除了瑪利歐、路易吉、奇諾比奧之外，碧姬公主、黛西和耀西都成為破關的夥伴。
這次新作加入了新道具「驚奇花」，只要碰觸驚奇花，關卡的玩法就會產生巨大變化，像是水管會動起來、敵人成群出現或是變身成別的形態，情況將與之前完全不一樣。每個關卡都會出現各種各樣的「驚奇」，產生前所未有的變化，還有會說話的閒聊花花，還能變成大象瑪利歐，可玩性相當高。