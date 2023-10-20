金鐘58／唐美雲任評審總召3個月都睡不到4小時 超狂鐵人行程曝光
59歲唐美雲是本屆金鐘獎戲劇類評審團總召，近3個月都睡不到4小時， 明（20）日戲劇類就要頒獎，但在典禮來臨之前，她今先率領「唐美雲歌仔戲團」站上小巨蛋參加慈濟音樂劇表演，而且明天還要繼續演，早上7點就要出門、9點在小巨蛋開演；中午趕去文化部做最終投票；傍晚再去國館走紅毯、觀禮、壓軸頒獎；隔天又要回小巨蛋演3場，行程滿檔就算了，還超級緊湊，驚人的是她依舊精神抖擻、神采奕奕。
記者蔡依庭／台北報導
唐美雲首次接下評審團總召，其實並非一口亂答應這個重責，都是因為去年憑《孟婆客棧》拿下創新獎，「已經找我當評審很多年，因為很忙我都推掉，那去年得獎，我覺得就是應該要回饋。」但原以為只是當評審，結果那天去開會，要投出總召，她就被選出來，「支持藝文也好還是支持影劇，我們身為一份子都要抱著回饋的心理，我其實還滿感謝，因為我本來就很愛看戲。」
她連出國演出都在看劇，就是不想漏掉每部戲的細節，將近3個月每天睡不到4小時，「其實我很開心，我們也屬於想要做好戲，看到想改變影劇圈狀態的人就會很開心，看到大家都共同在努力，那這次時間剛好搭在一起，我覺得是一個美麗的巧合。」
唐美雲歌仔劇團、愛樂合唱團加上慈濟志工，以手語結合肢體唱頌呈現佛法，詮釋法華三部中的《無量義經》、 《妙法蓮華經》，唐美雲更是一人分飾2角，分別演出印度悉達多太子、證嚴法師。她先是演完太子再衝進後台，還不忘對打稿中的記者say hi，然後換上證嚴法師的服裝奔回台上。