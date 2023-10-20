綠台東立委選情分裂！劉櫂豪稱積極爭取連任　賴坤成喊開除黨籍

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，劉櫂豪回應，對賴先生個人如何尋求府院黨的支持、或如何向府院黨分析台東選情，他表示尊重，但是文中一如既往對他進行攻擊扭曲與抹黑，他有必要嚴正回應。
劉櫂豪指出，初選制度有很多要改進，他尊重由賴代表民進黨的初選結果，無意推翻與改變，但選舉真正的結果由民眾來決定，「櫂豪會繼續努力尋求民眾的支持與肯定」。
劉櫂豪提及，中央黨部與各機關團體近幾周進行了民調，「最新民調數字相信賴先生心知肚明，坊間也有很多討論，數字顯示，對櫂豪認真打拼的團隊有很多的肯定，我們有信心，一起迎向勝選」。
劉櫂豪說，賴先生一如往常攻擊他，「在台東選了很多次、什麼都要選」，他要說的是，他一直都在這裡，無論選舉結果如何，「我和我的家人都始終在台東，不因結果而離開」。
針對賴提到「這次選舉最大的變數是劉櫂豪」，劉櫂豪直言，這樣的解讀是錯的，選舉最大的決定權是在每一個選民的投票，變數不是任何一位候選人、也不是政黨。
劉櫂豪說，參選有更大的意義與目標，不是為個人、為政黨，而是為了保住台東正面價值的這一席，「我先是一個人，才是台東人，才是一個政黨的立法委員。我會一如往常所堅持，扮演好立法委員的角色，積極爭取連任，讓台東朝更好的方向前進」。