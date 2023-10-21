NOWnews《青年政策白皮書》正式上線！為青年世代找問題解方

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NOWnews《2023青年政策白皮書》聚焦在青年最關注的「低薪」、「居住正義」、「能源政策」與「兩岸主權」 四大議題，並將於2023年11月15日，邀請2024總統大選主要參選人，與500名青年朋友，進行《跨世代CROSSROAD：2024總統大選青年面試官》論壇。面對面討論白皮書議題，同時讓青年選民了解各陣營主張，選出心目中最理想的領導人。
在「青年低薪」議題中，被問到導致低薪的主因，有33.7%的人認為是因為「產業薪 水偏低」，9.4%的人認為是「社會環境因素」 導致，9.0%的青年認為「無法學以致用」。然而，32.6%的人表示不清楚自己的低薪原因為何。另一個年輕人也相當有感的「居住問題」，超過30%的青年認為政府降低房貸利率，是最有助於年輕人購房的政策。
在「能源政策」方面，34.4%的青年支持「以核養綠」，29.2%支持「天然氣或燃煤搭配綠電」，顯示有半數以上的人認同再生能源發展，但仍有多數人認為不應完全放棄核能。
至於「兩岸主權」，青年支持度最高的是「維持現狀，朝獨立發展」，占41.6%，其次是「維持現狀，看情形再決定獨立或統一」 的23.6%，以及「永遠維持現狀」的21.9%。這些數據反映出，青年中有多數人支持台灣繼續保持現有的自主地位，並逐漸走向獨立。
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👉https://crossroad.nownews.com/NOWnews_2023_YouthPolicyWhitePaper.pdf