征服逾200位世界級美食專家味蕾！一睹70小時背後秘密

回歸純粹，以最敏銳的味蕾考核來自全球各國的美食，這正是公認食品界權威的國際風味評鑑所International Taste Institute（ITI）的評鑑場景，這群世界頂尖美食家根據5項國際感官分析標準（AFNOR XP V096A 標準）對瑞穗鮮乳土司進行嚴格的綜合評鑑，在第一印象、視覺、嗅覺、味覺到質地口感，獲得平均90%以上卓越高分的全方位肯定，拿到最高榮譽3星獎的肯定是來自臺灣的「瑞穗鮮乳土司」成功征服了這群饕客中的饕客。
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「國際風味絕佳三星獎章」閃耀的背後，是瑞穗鮮乳土司70小時、4200分鐘的責任與不斷努力堅持而來。
凌晨時刻，夜幕低垂，造訪瑞穗鮮乳土司的生產線，卻可以感受到職人的專業精神，多位30年資歷以上的烘焙師傅組成團隊、投入生產，瑞穗鮮乳土司從自製麵種的第一步開始就不馬虎，取自裸麥粉菌相培養的液種，在攝氏0到7度C的低溫環境中，經過60小時的發酵熟成，乳酸菌與酵母菌共生，成就絕佳的活化狀態。
取得自製麵種後，瑞穗鮮乳土司近10小時的製作工序才正式展開，需經過中種攪拌、發酵、再攪拌、再發酵、麵糰切割、滾圓、鬆弛，並透過三道壓延技術讓組織綿密細緻，再到整型以及最後發酵的層層關卡，瑞穗鮮乳土司的終極麵糰這才大功告成。
每一個階段都嚴格的控制時間、溫度以及濕度，並以時間厚度催生的麵糰，經過三段式溫控烤焙，使用日本紅外線石板烤爐，提升熱穿透力，土司邊自然皮薄，讓不少人直呼，瑞穗鮮乳土司的土司邊都好好吃；並在10000級高效能空氣過濾系統(HEPA)環境裡(類無塵室等級)，經過二段式溫控冷卻系統，讓土司中心溫度符合自然冷卻原理，由95°C以上逐步冷卻至35°C以下，最後把握土司濕潤度的黃金階段，進行切片、包裝鎖住美味，堅持70小時的努力，瑞穗鮮乳土司就此誕生!
口口柔軟＋片片香濃 給家人優質的味蕾饗宴
不少人好奇，享有「國際級無添加驗證A.A. Clean Label」殊榮的瑞穗鮮乳土司，為何保水性特別好？關鍵秘密來自麵糰的技術，使其保持柔軟！經長時間發酵，使澱粉水合作用更完整，烤焙後，麵糰保水性良好，延緩了麵包體老化、變乾；這熟成而迷人的香氣，則來自於低溫長時間發酵，釋放自然的小麥香，加上酵素作用讓麵筋軟化鬆弛，使得瑞穗鮮乳土司的組織和質地更加細緻柔軟。
剖析麵糰的食材，鮮乳自然是鮮乳土司的核心食材之一，瑞穗鮮乳土司使用「星級素材」，也就是連續7年榮獲Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎的瑞穗鮮乳，瑞穗鮮乳選用全台優質牧場，從牧場到餐桌包含飼料配方、養牛技術、疾病防治、品管檢驗等項目上嚴格把關，提供世界級品質的好鮮乳。
瑞穗鮮乳土司選用的麵粉，也真的很講究，經過專家長時間的研發、調整，最終選用了特別調配的土司專用麵粉，做出來的鮮乳土司麵筋質地柔軟細膩。土司專用麵粉的厲害之處在於，精挑細選後以美國與加拿大進口的小麥，運用特有比例調合、研磨，結合長流程製法、高度技術的「配粉」製法，讓每顆小麥依照用途將特色發揮到極致，進而勾勒出瑞穗鮮乳土司入口時，不僅富有彈性，還帶有小麥的甘甜味。
餐桌上，一片土司、一杯鮮乳，是不少家庭的日常風景，瑞穗鮮乳土司結合二者將味蕾感受推升到另一個層次，這樣不簡單的製程在一口咬下瑞穗鮮乳土司，可以深刻感受到風味絕佳三星獎章的深厚實力，綿密細緻的濃濃乳香，值得細細品嚐，因為，口口柔軟、片片香濃的瑞穗鮮乳土司，每一口都是給家人優質的味蕾饗宴。
統一烘焙土司品牌（晨光土司、新感覺夾心土司、瑞穗鮮乳土司）共同創下一年熱銷近5,000萬包的銷售，相當於每0.7秒就賣出一包土司
7-ELEVEN擁有全台貼近消費者生活的包裝土司；無論是榮獲ITI國際風味絕佳三星獎的瑞穗鮮乳土司、柔軟Q彈的晨光土司，或是飽滿夾餡、簡約美味的新感覺夾心土司，多款土司樣樣經典，相信一定能夠滿足您所有的喜好！
現在7-ELEVEN有「土司家族歡慶集點GO」活動，即日起至11/14購買瑞穗鮮乳土司可獲3點，集滿12點可免費換購1包瑞穗鮮乳土司喔！還有多項土司以及大獎供消費者兌換。
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