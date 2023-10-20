基隆成年禮移師淡蘭古道 謝國樑勉120名學子蛻變自信山海之子
基隆市政府民政處今（20）日舉辦高中生成年禮活動，今年首度移師到暖東峽谷及大菁休閒農場，12所高中職校、逾120名學子與領隊老師走訪位於暖東峽谷知名的「淡蘭古道」路段，基隆市長謝國樑也到場祝福，期勉學子在未來升學或進入職場，邁向人生旅程各階段都心想事成，蛻變成為自信的山海之子。
記者吳嘉億／綜合報導
謝國樑表示：年輕人是一座城市的未來，成年禮則是他們重要的標誌，象徵成長的里程碑與迎接展翅高飛的起點，期許青年學子透過本次旅程，走過先人串起台灣西半部到東部的第一要道，見證山川與海洋資源整合要塞，瞭解基隆在古往今來扮演的要角，最終學習以積極態度堅定迎接未來，勇敢面對挑戰。
基隆市政府民政處指出，今年主題以「驕傲山海之子：淡蘭啟程」為設計核心，引領學子穿越先人拓墾之地，踏上百年山徑古道；因淡蘭古道開發於兩百多年前，見證台灣東西岸開發與交流史，從貿易通商、資源往來、族群交流到自然生態等領域，都具有極重要意義。
基隆市政府民政處說明，基隆暖東峽谷知名的淡蘭古道路段，已有200多年歷史，其豐富的生態資源與人文歷史更成為「國家級綠色步道」，近年來由中央主管單位與地方共同推廣，本次成年禮選在暖東峽谷出發，沿途體驗山道、溪流滑瀑、梯田駁坎、歷史古跡等，並經由沉浸式闖關活動設計，賦予趣味與活力。
成年禮活動的最後，謝國樑也為成功完成體驗的學子頒發素有史前活化石的古道特有植物「雙扇蕨」為設計的紀念勳章，期望藉由文化和歷史智慧的洗禮，為擁抱驕傲自信的山海之子們喝采。