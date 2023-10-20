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快訊／李善均吸毒當第2個劉亞仁！行為害慘許光漢　新劇中斷拍攝

▲李善均承認吸毒，連累許光漢首次參演的電視劇《NO WAY OUT》中斷拍攝。（資料圖／華映）
▲李善均承認吸毒，連累許光漢首次參演的電視劇《NO WAY OUT》中斷拍攝。（資料圖／華映）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星李善均因出演《寄生上流》、《我的大叔》廣為人知，他19日被影射吸毒，今（20）日證實就是「第2個劉亞仁」，他跟許光漢合演的戲劇《NO WAY OUT》也確定暫停拍攝。

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▲李善均在韓國是地位很高的演員，他曾來台宣傳電影搭高鐵南下時，被影迷包圍。（圖／NOWnews資料照）
南韓娛樂圈19日傳出「L姓一流演員」涉嫌吸毒正在接受調查，記者更以「劉亞仁等級」形容該演員，還給出「目前活躍中」、「2001年透過MBC電視台喜劇出道」、「幾乎都是男主角」、「廣受大眾喜愛」等線索；網友對此發現李善均於2001年出演MBC《戀人們》出道，現在地位確實跟吸毒前的劉亞仁一樣，種種都與報導所說的「L姓演員」身分不謀而合；如今也確定「L姓演員」就是李善均。

李善均的名字在網路掀起討論，他的公司「Hodoo Entertainment」稍早證實並向外界道歉，更透露李善均此前受到恐嚇威脅，「關於李善均的報導，抱歉讓大家擔憂，公司目前正在對李善均的疑惑進行確認，今後會認真配合機關的調查。同時，李善均持續被事件相關人物A某受到恐嚇和威脅，對此已向調查機關提交訴狀。今後的進展情況，將透過法律代理人進行說明」。

▲許光漢（左）跟李光洙將一起合作拍韓劇。（圖／許光漢、李光洙IG）
▲許光漢（左）跟李光洙、李善均等人確定合作拍韓劇《NO WAY OUT》，但李善均因為吸毒事件無法進組，後續可能被換角。（圖／許光漢、李光洙IG）
許光漢日前宣布加盟驚悚韓劇《NO WAY OUT》，主角包含李光洙、李善均、劉在明、金武烈等超強卡司；隨著李善均吸毒事件曝光，韓媒透露本劇已於16日開拍，李善均原定21日、22日進行首次拍攝，現在確定暫停，李善均是否被換角，有待日後公布。

「Hodoo Entertainment」也希望媒體勿散播不實謠言、虛假內容，「再次讓大家擔心了，非常抱歉」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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