快訊／李善均吸毒當第2個劉亞仁！行為害慘許光漢 新劇中斷拍攝
韓星李善均因出演《寄生上流》、《我的大叔》廣為人知，他19日被影射吸毒，今（20）日證實就是「第2個劉亞仁」，他跟許光漢合演的戲劇《NO WAY OUT》也確定暫停拍攝。
記者陳雅蘭／綜合報導
南韓娛樂圈19日傳出「L姓一流演員」涉嫌吸毒正在接受調查，記者更以「劉亞仁等級」形容該演員，還給出「目前活躍中」、「2001年透過MBC電視台喜劇出道」、「幾乎都是男主角」、「廣受大眾喜愛」等線索；網友對此發現李善均於2001年出演MBC《戀人們》出道，現在地位確實跟吸毒前的劉亞仁一樣，種種都與報導所說的「L姓演員」身分不謀而合；如今也確定「L姓演員」就是李善均。
李善均的名字在網路掀起討論，他的公司「Hodoo Entertainment」稍早證實並向外界道歉，更透露李善均此前受到恐嚇威脅，「關於李善均的報導，抱歉讓大家擔憂，公司目前正在對李善均的疑惑進行確認，今後會認真配合機關的調查。同時，李善均持續被事件相關人物A某受到恐嚇和威脅，對此已向調查機關提交訴狀。今後的進展情況，將透過法律代理人進行說明」。
許光漢日前宣布加盟驚悚韓劇《NO WAY OUT》，主角包含李光洙、李善均、劉在明、金武烈等超強卡司；隨著李善均吸毒事件曝光，韓媒透露本劇已於16日開拍，李善均原定21日、22日進行首次拍攝，現在確定暫停，李善均是否被換角，有待日後公布。
「Hodoo Entertainment」也希望媒體勿散播不實謠言、虛假內容，「再次讓大家擔心了，非常抱歉」。
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