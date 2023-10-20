美國超挺以色列！累計軍援1580億美元 援助金額排第1是烏克蘭2倍
▲根據美國國會研究處（Congressional Research Service）的數據，迄今為止，美國已向以色列提供了1580億美元的雙邊援助和軍事資金，是二次世界大戰以來累計接受美國軍事援助最多的國家。美以示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
記者倪浩軒/綜合報導
2023-10-20 16:05:49
美國總統拜登（Joe Biden）當地時間19日晚上發表全國電視談話，宣稱將向美國國會提請緊急預算案，用以支持以色列和烏克蘭。根據美國公共政策研究機構國會研究處（Congressional Research Service）的數據，迄今為止，美國已向以色列提供了1580億美元的雙邊援助和軍事資金，是二次世界大戰以來累計接受美國軍事援助最多的國家。相比之下，2022年俄烏戰爭爆發至今，美國提供給烏克蘭的援助為750億美元，還不及提供給以色列的一半。
根據《BBC》報導，二戰以來，美國一直是以色列最大的軍事援助國，2023年美國也撥給以色列38億美元的軍事資金，這是美國前總統歐巴馬（Barack Obama）所簽署的10年協議的一部分；該協議承諾在2019年至2028年期間，總共向以色列提供380億美元的軍事援助。
根據德國智庫「基爾世界經濟研究所」（Kiel Institute for The World Economy）的數據，2022年2月俄烏戰爭爆發以來，美國已向烏克蘭提供了超過750億美元的援助，包括軍事和安全援助與人道主義和金融援助，軍事相關援助的比例約佔60％。
拜登在演說中向美國公民喊話，也是在向美國國會施壓，敦促他們提供資金援助以色列和烏克蘭。拜登認為哈馬斯武裝分子與俄羅斯總統蒲亭，他們共同的動機都是想要摧毀鄰近的民主國家，拜登強調軍援以烏是一項明智的投資，「將為美國幾代人的安全帶來紅利」。
《BBC》報導分析，拜登的演說「真誠、發自內心和充滿激情」，既向美國公民解釋為什麼援助遙遠的以烏符合美國的利益，也對在軍事衝突中遭受苦難的群眾表達同情。然而，眾議院沒有議長的現狀將成為拜登向國會提出緊急預算請求的最大障礙，在議長人選出爐之前，任何事情都無法通過。