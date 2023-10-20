藍白合陷僵局　邱顯智：不只是鬧劇、更是腐敗政治文化悲劇

邱顯智表示，在成熟的多黨制民主國家，政治上的整合，是理念相近的政黨，在各自不放棄自己堅持的政策價值的前提下，協商怎麼分工合作組成聯合政府。因為選民之所以支持一個政黨，投下神聖的一票，就是認同其所代表的理念和政策，讓政黨做自己的代理人推動改變。
邱顯智說，對選民的承諾，是任何政黨都不能退守的一條線，而政治合作的談判，最重要的就是要先對社會、對選民說清楚，哪些是你絕對不會，也不能妥協的根本價值。「藍白合鬧了這麼久，我們卻看不到藍白的領導人對此有任何表態。」
邱顯智指出，在藍白的眼裡，合作只是取得權力的手段，選民在這些人的心中，只是人頭數字，只是砧板上的豬肉，用來算計怎麼加加減減，可以換到權力大位。同樣的戲碼，2015年他第一次在新竹選舉的時候就曾經歷過，民進黨要談在野整合，談的不是政治改革怎麼合作，只有軟硬兼施，希望我退出。可以共謀分贓的就是朋友，不能共謀分贓的就是敵人，就要徹底打擊摧毀，這麼多年過去，同樣的劇碼還在上演。
邱顯智表示，「對我來說，政治就是說清楚你的價值，爭取選民的認同，背負選民的交付，信守對選民的承諾，」這是他和時代力量一直以來的堅持，要走一條不一樣的路。他也奉勸柯文哲、侯友宜，不要再玩政治分贓、爭權奪利的老把戲，既然敢站出來 ，就要敢堅持參選到底。
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