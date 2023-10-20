梁云菲前男友私密片被外流！半年後公開吐心聲 認了有過壞念頭
「國光女神」梁云菲今年4月陷私密片外流風波，時隔半年她攜手有相似經驗的前八軍團輔導長內內，上成人直播平台 SWAG 《大人的深夜時間》，接受執行長兼主持人 Sam 專訪，首度吐露外流事件的心路歷程，笑稱「可以公開分享是覺得自己已經調整好了，一開始真的沒辦法談論這件事。」
記者周淑萍/綜合報導
發生外流風波後，梁云菲自揭排解心情的方式就是瘋狂出國，去一個沒人認識自己的地方，逃避現實。內內也分享，自己發現外流的當下也是逃避，甚至果斷刪除 Facebook 帳號。梁云菲坦言，在決定出國逃避外界聲浪前，她將自己關在家中好長一陣子，不跟任何人來往，甚至動過不好的念頭。所幸在這個困難時刻，她感受到朋友的支持，但她也強調過度的關心可能會給受害者帶來更大的壓力。
接受訪問時，梁云菲特別感謝某位男性友人給她的支持訊息，他寫道：「知道你發生什麼事情了，還撐得下去嗎？你不一定要回這個訊息，但是我在。」這則訊息讓梁云菲特別感到溫暖和感動。此外，梁云菲也坦言蒐集網路截圖的過程真的很難熬，看著陌生網友對自己的私密影像評頭論足，對自己是二次、三次的傷害。內內也爆料當初報案時曾被高雄市地方分局冷處理，後來也是透過相關機構建議，請婦幼警察隊協助才成案。
最後，梁云菲和內內同時強調，「自己拍攝私密片」和「被他人外流」的區別。梁云菲表示：「我要拍跟我要不要被外流是兩件事」，直呼拍攝是自由，但不代表別人可以非法轉傳。被問到做了什麼調適，讓自己走出困境時，梁云菲說道：「需要改變自己的心，不要讓自己僵在原地，拒絕接受任何事。」而內內也鼓勵受害者勇敢接受自己的一切。
此外，梁云菲日前（17）也在臉書貼出偵查庭外的照片表示，案件已進入偵查程序，並點名外流的網友「現在準備換你們出事」。