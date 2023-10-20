台中教育大學社會企業中心啟動　放大全國地方創生影響力

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台中教育大學管理學院長林欣怡表示，隨著ESG及SDG的轉型浪潮，越來越多新創企業和組織投入於社會創新，以期減少環境破壞，彌平社會不平等，讓更多好企業能夠精準公益、有效責信。
林欣怡指出，管院除了倡議計畫外，更積極培育社會影響力管理專業人才，目前院內共有7位取得國際社會影響力執業師證照，期待扮演國內的影響力中樞，也感謝台灣地方創生基金會、台灣社會影響力研究院、國際專案管理學會台灣分會、社會影響力思維等共同響應，協助全國社會創新團隊和青創團隊實務導入影響力管理，亦使從事公益或邁向永續的企業，精準對焦永續，放大影響力。
「Maximize Your Impact-影響力生態圈徵集計畫」工作坊，參與的青創團隊來自多元領域，包含減塑議題、科技教育、環境教育、社福服務、廢料資材循環再生等，透過工作坊的激盪，逐一盤點現況及欲解決的問題、校準組織及專案目標、利害關係人的組成及專案造成他們的改變，從影響力的衡量過程中以掌握正面且重要的成果，進而管理之，以放大影響力。
參與者紛紛表示，經過這次工作坊除了「影響力評估」知識的收穫，從利害關係人的立場及需求面向作為切入點，規劃專案更能聚焦重點及解決痛點，全新的評估思維有利於爾後執行的成效，收穫良多。
社企中心執行長柯勇全也強調，社會影響力(Social Impact)在於了解人們對其福祉變化的相對重要性，並從中獲得的洞察來做出更好的決策，以確保企業或組織所做的決策，專注於對人類和地球有價值的事情，增加組織活動的整體社會價值。
啟動Maximize Your Impact後續將進行輔導團隊們進行1年期的利害關係人議和、改變及成果事件練，協助團隊影響力決策管理，凸顯組織影響力，讓團隊在提案和管理都能用得上；另外一方面，也邀請投入公益的企業或機關，可以贊助支持一起放大團隊影響力。
透過專業及透明之影響力展現，創造企業在邁向永續轉型及公益推動，能夠有效責信及管理，以建立臺灣影響力團隊共好生態圈。