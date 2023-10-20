醫學教育創舉！高醫大引進機械手臂手術系統打造世界頂尖教學中心
高雄醫學大學打造全球第一個在校園裡的「機械手臂輔助手術系統教學訓練中心」，並於今(20)日舉行揭牌儀式。高雄醫學大學校長楊俊毓表示，此訓練中心的成立是學校在醫學教育上的創舉，藉此讓師生都能體驗世界級的精密儀器，見習醫學生在老師指導下，可以實際操作540度旋轉的機械手臂，並配合放大10到12倍的體內3D影像，讓醫學生身歷其境感受全新的學習模式，也無縫接軌科技結合人工智能的醫療科技新世代來臨。
記者陳美嘉／高雄報導
達文西機械手臂輔助手術系統是最先進的醫療手術系統之一，能讓醫師增強手術時的視野，以更精準與靈活的操作進行手術。目前廣泛運用在泌尿外科、婦科、一般外科、大腸直腸外科、心臟外科、胸腔外科及頭頸等相關手術。醫師在真正上場執刀前，必須經過一系列嚴謹的訓練並取得認證，但由於這套系統造價不斐，高額的建置成本讓人望之卻步，就連機械手臂的耗材也所費不貲，所以就算是已經拿到執照的主治醫師都只能遠遠的看，不能用手碰；高醫有醫師「站」著看到經過訓練後能「坐」在操作台前，最後有機會可以將手放進儀器孔洞裡就足足花了11年的時間。
高雄醫學大學指出，將世界級的機械手臂輔助手術系統作為教學設備，這不但是翻轉醫學教育的創舉，更期望鼓勵醫學生積極投身外科領域，以應對當前醫界所面臨內、外、婦、兒、急診人力不足「五大皆空」的挑戰。
高醫大「機械手臂輔助手術系統教學訓練中心」讓見習醫學生在校園裡就可以親手碰到達文西機械手臂輔助手術系統，開學後搶先開辦的工作坊才一開放報名，名額立刻就被秒殺，總計120位同學參與訓練課程。搶到名額的同學們表示，以往要等到升上主治醫師並取得證照才有機會碰觸的精密儀器，現在在學校就能實地體驗操作，身為高醫大的學生真的是太幸福了；也確實讓不少同學對外科產生興趣。