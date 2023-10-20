護理師喊9訴求！萬元獎勵金遭打槍　王必勝拋「繁重工作津貼」

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王必勝表示，目前已經在進行鼓勵醫療機構提升護理人員薪資待遇的相關措施，如額外的護理人員夜班津貼等，除此之外，也將研議「繁重工作津貼」施行可能性，至於詳細定義、相關財源為何，還有待後續討論，目前還只是一個構想。
不過，王必勝說，護理人員薪資部分還是以市場機制為主，醫療院所付給護理人員有多有少，有時也會產生差異，不宜去強制訂定薪資標準，且不宜沒有差別性發放醫院護理人員每個月1萬塊，但其他都會努力做，牽涉其他部會如替代役、教育部的，不是衛福部片面可以決定，需要與其他部會商量才知道，但衛福部都樂觀其成。
三班護病比方面，王必勝說，目前已經在進行中，10月會召開3場三班護病比標準共識會議，包括護理團體、各種護理工會等，因為相關調整對醫院影響頗大，故也希望醫院團體等出席，另修訂醫院評鑑基準的護理人力配置，待醫策會醫院評鑑結束，會收集意見、對相關規則進行修訂，因此相關需求會交給醫策會做討論。
王必勝說，開放男性護理師服替代役部分，醫師已經有這樣的做法，衛福部立場認為可以推動，可以往此方向努力，但因為替代役涉及國家兵役制度，員額、分發單位、分發方法、公平性等，不是衛福部片面可以決定，會跟相關單位討論。
此外，王必勝表示，減免學生學費與提供就業獎金相關措施，教育部有提供就業升學計畫，提供在職進修支持，教育部有相關計畫在做，至於進一步減免，會跟教育部討論。
王必勝也提到，沒有取得護理證照的實習年限延長為3年，提出後收到很多基層反應，查看網路輿論狀況後，目前感覺有非常多人有不一樣意見，是否延長為3年，會請全聯會跟個團體、基層人員近一步討論，確定往此方面走在進一步討論。