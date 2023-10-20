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護理師喊9訴求！萬元獎勵金遭打槍　王必勝拋「繁重工作津貼」

▲衛福部次長王必勝（左）、衛福部照護司專門委員曾淑芬（右）今（20）日主持記者會，回應護理師公會全聯會的9大訴求。（圖／記者林志怡攝，2023.10.20）
▲衛福部次長王必勝（左）、衛福部照護司專門委員曾淑芬（右）今（20）日主持記者會，回應護理師公會全聯會的9大訴求。（圖／記者林志怡攝，2023.10.20）

記者林志怡／台北報導

醫院護理師長期執業環境不良、相關團體抗議已久，近期護理師公會全聯會提出9項訴求，衛福部次長王必勝今（20）日主持記者會回應，認為其中「每人每月10000元獎勵金」與「應屆畢業年薪70萬」兩項不宜實行，但其他都會努力做，另也將討論提供「繁重工作津貼」。

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護理師公會全聯會近期提出9項訴求，包括「每人每月10000元直接撥入個人帳戶鼓勵留任，為期至少二年」、「應屆畢業護理師年薪至少達70萬（不含夜班費）」、「開放男性護理師在醫院服替代役」、「延長未取得執照的實習護士執業年限為3年」、「修訂醫院評鑑基準的護理人力配置標準」、「三班護病比」、「擴大健保住院整合照護服務試辦計畫經費」、「健保新增護理照護服務支付項目」等。

王必勝表示，目前已經在進行鼓勵醫療機構提升護理人員薪資待遇的相關措施，如額外的護理人員夜班津貼等，除此之外，也將研議「繁重工作津貼」施行可能性，至於詳細定義、相關財源為何，還有待後續討論，目前還只是一個構想。

不過，王必勝說，護理人員薪資部分還是以市場機制為主，醫療院所付給護理人員有多有少，有時也會產生差異，不宜去強制訂定薪資標準，且不宜沒有差別性發放醫院護理人員每個月1萬塊，但其他都會努力做，牽涉其他部會如替代役、教育部的，不是衛福部片面可以決定，需要與其他部會商量才知道，但衛福部都樂觀其成。

三班護病比方面，王必勝說，目前已經在進行中，10月會召開3場三班護病比標準共識會議，包括護理團體、各種護理工會等，因為相關調整對醫院影響頗大，故也希望醫院團體等出席，另修訂醫院評鑑基準的護理人力配置，待醫策會醫院評鑑結束，會收集意見、對相關規則進行修訂，因此相關需求會交給醫策會做討論。

王必勝說，開放男性護理師服替代役部分，醫師已經有這樣的做法，衛福部立場認為可以推動，可以往此方向努力，但因為替代役涉及國家兵役制度，員額、分發單位、分發方法、公平性等，不是衛福部片面可以決定，會跟相關單位討論。

此外，王必勝表示，減免學生學費與提供就業獎金相關措施，教育部有提供就業升學計畫，提供在職進修支持，教育部有相關計畫在做，至於進一步減免，會跟教育部討論。

王必勝也提到，沒有取得護理證照的實習年限延長為3年，提出後收到很多基層反應，查看網路輿論狀況後，目前感覺有非常多人有不一樣意見，是否延長為3年，會請全聯會跟個團體、基層人員近一步討論，確定往此方面走在進一步討論。

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