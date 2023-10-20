Hyundai 於台北三創生活園區開辦品牌展覽會！
近年來隨著永續環保意識抬頭，人們不斷在車輛移動設備上找尋新能源方案。然而EV電動車、Hybrid油電車已成為現今移動生活的最佳選擇，HYUNDAI視汽車不局限於代步移動，透過領先全球的新能源科技技術，以創新設計開闢了全新駕馭體驗；車輛設計融入品牌設計語彙Sensuous Sportiness，視覺強烈而驚艷，駕乘體驗跳脫傳統賦予新思維，讓移動生活盡載新的美學、新的樂趣。 HYUNDAI汽車全新世代車款重磅聚現，邀請您10月20日~12月4日至台北三創生活園區一起「Hyundai Gallery · For Tomorrow 走入現代，馭想未來」。
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HYUNDAI汽車連續三年於台北三創生活園區打造全品牌概念展，以現代裝置藝術結合全球熱銷的全新陣容車款展示，現場規劃兩大展區：新能源區與SUV展示區。新能源區展出為品牌電動車提供了高度靈活性，可實現長續航里程、領先高效電控和高速充電的「E-GMP電動車模組化平台」，透過透屏移動技術為車迷們解密HYUNDAI電動車核心科技的獨到之處；品牌EV首款代表作，結合綠能、高效能源以及先進技術，開創車壇首屈一指電動出行體驗，也真正改變對未來移動想像的IONIQ 5；以獨樹一幟的跑車美學、動感設計、電控技術及安全科技榮獲2023年度世界風雲車最高肯定的IONIQ 6，以及引領風潮也是國產唯一搭載渦輪油電的Tucson L Turbo Hybrid。
而SUV區則展出備受台灣消費者愛戴注目的頂級七人座旗艦家旅CUSTIN、新上市的次世代跑旅 Tucson L Shadow以及受到年輕客群喜愛的玩色小休旅VENUE義式咖，現場一次看遍各世代首選休旅車款。
HYUNDAI汽車集團--全球前三大汽車領導品牌，追求創新造車工藝，將科技和未來生活想像融入，以滿足消費者對高效、智能和環保出行的期望。三創品牌展期間每週六、週日現場特別安排假日限定試乘活動，歡迎所有消費者把握機會至台北三創生活園區認識HYUNDAI汽車。