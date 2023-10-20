7點上工8點50收班！綠民代曝魔鬼班表 揭公車司機人力不足真相
台中市公車開學後大減班，日前又發生四方客運駕駛因欠薪大罷工。台中市議員張芬郁今出示一張駕駛員班表，表中顯示司機上午7點開車，路線來回12趟後，收班時間接近晚上9點。她批評工時長、薪資跟不上，勞動條件不佳當然無法留住人力，要求勞工局拿出勞檢尚方寶劍，協助駕駛改善工作環境。
記者顏幸如／台中報導
台中市議員張芬郁今（20）日在民政委員會業務質詢時，拿出一張駕駛班表，表中詳列早上7點發車、晚上8點50分收班，來回台中市帝國糖廠至竹仔坑共12趟，中間休息時間最長40分鐘、最短10分鐘，駕駛要吃飯、加油、上廁所，若遇上塞車，完全壓縮休息時間，在車上時間長達13小時50分，若加上開車前準備、事後收拾，一定超過14小時，但工時只能算開車的10小時，且月休4天，在沒違規扣薪的情況下月薪5萬9999元。張芬郁問：「這樣的班表，如何吸引人力投入？」
張芬郁表示，《汽車運輸業管理規則》規定，駕駛的工時「每日最多駕車時間不得超過10小時」、「連續駕車4小時，至少應有30分鐘休息」、「連續2個工作日之間，應該有10小時以上休息時間」，除非排班需要，可以調整為8小時以上，但一周以2次為限。
張芬郁說，這些規定都是為了讓駕駛和乘客都安全，但很多業者刻意忽視駕駛權益，台中公車大減班、罷工都是勞動條件不佳，工時長、薪資跟不上，當然無法留住人力。她強調勞動檢查是勞工面對職場惡劣環境時，唯一的靠山，要求勞工局拿出勞檢尚方寶劍，協助駕駛改善工作環境，不要將問題都留由交通局處理。市議員蕭隆澤也要求交通局必須更積極，陳雅惠則表示；除了勞動條件，也要重視職場健康保護檢查、積極輔導業者有效改善。