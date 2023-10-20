遷內湖新總部！公車爆人潮 台塑：分3時段上班、開設接駁車疏運
台塑企業「台北企業總部園區」今（20）日完成搬遷正式辦公，但約5千名員工進駐新大樓，周邊公車站出現人龍，還有當地里長反應不僅公車站擠爆，孩子們上下學搭不上公車。為此，台塑表示，為了分流，公司分3個時段上班，且目前已經開設接駁車，預計每日疏運可達480人，但會持續檢討增開班次，還有客運業者表示11月會提供專車接駁。
記者許家禎／台北報導
直擊台塑企業進駐內湖總部首日，台北市交通局長謝銘鴻對媒體表示，不至於造成附近車流的衝擊，沒有造成塞車，但確實搭公車的人潮頗多。而有民眾也記錄潭美公園站公車站牌，上下班排隊民眾排爆的照片。除了潭美公園，相關公車站熱點還有南京三民路口、捷運南京三民站與南京舊宗路口。
週美里里長丘麗玲對外表示，近來收到許多里民反應公車人潮變多，婆婆媽媽買菜搭不上公車，孩子們上下學也沒有公車可以搭，完全搭不上。
為此，台塑企業回應，為了分流，公司分3個時段上班，包括早上8點、8點半與9點。公司自4月起就向北市交通局反應，要求增加公車班次，召開多次會議，有需要搭乘公車的人數為3821人，不是外界傳的僅869人要搭，之前都已經反應過。目前已經開設接駁車，預計每日疏運可達480人，但會持續檢討增開班次，甚至考慮會把中巴改成大巴。
而為了解決交通問題，大都會客運表示，包括南京幹線、民生幹線增班，總計加開10多個班次，11月初也會提供台塑員工早晚各4班接駁車，希望解決相關交通問題。