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Toyota推出DAT超強變速箱給暴力鴨 原廠認為這將是Game Changer

▲ Toyota推出DAT超強變速箱給暴力鴨 原廠認為這將是Game Changer
▲ Toyota推出DAT超強變速箱給暴力鴨 原廠認為這將是Game Changer

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暴力鴨GR Yaris可說是Toyota品牌當中的性能明星，全球市場都對這輛車非常渴望，而過去只有手排的配置被不少人認為有些可惜，但原廠已經表示將會導入自排系統，這套自排系統原廠取名為DAT，全名為Direct Auto Transmission，其中變速箱的反應也就跟名字一樣非常直接，Toyota更認為這具變速箱將會是一個改變遊戲規則的超強存在。

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GR Yaris將推出強大的自排變速箱系統，在會長豐田章男的測試下認為其表現比手排更出色。
GR Yaris將推出強大的自排變速箱系統，在會長豐田章男的測試下認為其表現比手排更出色。
自排變速箱通常被認為比較適合舒適駕駛，如果是要擁有強大的性能表現更多人會想要手排的配置，但現在科技越趨發達的狀況下，自排變速箱也擁有快速換檔的優勢，像是雙離合器變速箱就是如此，而Toyota品牌要在GR Yaris身上安裝的自排變速箱將會是全新開發的產物，DAT(Direct Auto Transimission)系統不同與過去的自排架構，車手可以直接感受到變速箱鎖定接合的感覺，並且對油門的反應更為線性直接，與舊款自排變速箱通常會帶來滑動的感受截然不同。

這具變速箱也被Toyota會長豐田章男讚賞，他是一位熱血的賽車手，而他在參加Super Taikyu系列賽的時候發現他與真正頂尖的職業車手相比，換檔時會落後0.2秒，而一個大直線若是經過兩次換檔就會落後0.5秒，但如果有了DAT變速箱則有不同改變，因為他將不用在專注於換檔的步驟，更專注於賽道的情況下讓他拉進的與職業頂尖車手的差距，這也說明了這套DAT系統的強大之處，當然全部的詳細規格可能要到正式發表才會知道，不過Toyota在這麼有自信的狀況下，相信其賽道表現應該會與六速手排車款相差不多，甚至可以比手排車型還要更好也說不定。

會長豐田章男說到自己參加Super Taikyu系列賽系列賽的經驗，表示自己與頂尖車手的差異，透過新的自排變速箱將會縮短。
會長豐田章男說到自己參加Super Taikyu系列賽系列賽的經驗，表示自己與頂尖車手的差異，透過新的自排變速箱將會縮短。
推出自排變速箱會讓GR Yaris更受到車迷歡迎，尤其現在有很多人連手排的駕照都沒有。
推出自排變速箱會讓GR Yaris更受到車迷歡迎，尤其現在有很多人連手排的駕照都沒有。
先前Toyota就有推出八速Direct Shift-8AT變速箱，而全新的DAT與這款變速箱的差異也是大家討論焦點。
先前Toyota就有推出八速Direct Shift-8AT變速箱，而全新的DAT與這款變速箱的差異也是大家討論焦點。
據悉之後的GR Yaris也將會把最大馬力提升到300匹，搭配自排變速箱將會更吸引人。
據悉之後的GR Yaris也將會把最大馬力提升到300匹，搭配自排變速箱將會更吸引人。

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