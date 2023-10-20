▲ Toyota推出DAT超強變速箱給暴力鴨 原廠認為這將是Game Changer

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自排變速箱通常被認為比較適合舒適駕駛，如果是要擁有強大的性能表現更多人會想要手排的配置，但現在科技越趨發達的狀況下，自排變速箱也擁有快速換檔的優勢，像是雙離合器變速箱就是如此，而Toyota品牌要在GR Yaris身上安裝的自排變速箱將會是全新開發的產物，DAT(Direct Auto Transimission)系統不同與過去的自排架構，車手可以直接感受到變速箱鎖定接合的感覺，並且對油門的反應更為線性直接，與舊款自排變速箱通常會帶來滑動的感受截然不同。
這具變速箱也被Toyota會長豐田章男讚賞，他是一位熱血的賽車手，而他在參加Super Taikyu系列賽的時候發現他與真正頂尖的職業車手相比，換檔時會落後0.2秒，而一個大直線若是經過兩次換檔就會落後0.5秒，但如果有了DAT變速箱則有不同改變，因為他將不用在專注於換檔的步驟，更專注於賽道的情況下讓他拉進的與職業頂尖車手的差距，這也說明了這套DAT系統的強大之處，當然全部的詳細規格可能要到正式發表才會知道，不過Toyota在這麼有自信的狀況下，相信其賽道表現應該會與六速手排車款相差不多，甚至可以比手排車型還要更好也說不定。