禮尚往來！韓國撤僑曾幫載51名日僑、這回日本包機助18名韓僑離開
以巴衝突情勢持續升高，多國陸續展開撤僑行動，我國撤僑專機也於今（20）日中午自以色列第二大城特拉維夫機場起飛。韓國政府日前派出專機撤僑，並免費讓51名日本人及6名新加坡人上機。為了表達感謝，日本今日透過自衛隊加派撤僑班機，也決定讓18位韓國公民與其1名外籍家屬搭乘。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合日媒報導，自衛隊加派撤僑的KC-767空中加油運輸機於20日凌晨從以色列起飛，途經中轉地後，估計將於21日凌晨抵達東京羽田機場。機上乘客總共為83人，包括60名日本公民與其4名外籍家屬搭乘，還有18位韓國公民與其1名外籍家屬。
日本內閣官房長官松野博一指出，這次出動自衛隊包機，因為有多餘的位子，所以向其他曾經出手幫忙過海外日本人的國家詢問。不僅韓國，也有詢問美國、法國、英國、加拿大、澳洲、菲律賓、台灣和泰國等國，最終只有韓國提出需求。
由於韓國日前撤僑時協助51位日本人撤離，日本外務大臣上川陽子15日與韓國外交部長朴振通話時，特別向韓國政府表達感謝。日本此次協助18位韓國人撤離，也算是禮尚往來。
日本外務省表示，目前仍有900多位日本公民滯留在以色列、巴勒斯坦，其中有些人已經在當地成家，不願離開。但日本政府仍準備了兩架C-2運輸機在約旦和非洲東部國家吉布提（Djibouti）待命，替之後可能的撤僑行動做好準備。