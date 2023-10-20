金鐘紅毯／吳姍儒戰袍「開到肚臍上方」 喊話吳宗憲：得獎交給我
第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（20）日在國父紀念館舉行，星光大道率先於傍晚5點登場，由黃豪平和巴鈺擔任「雙現場」主持人，吳姍儒（Sandy）以一襲紫羅蘭色抓皺戰袍現身，正面上下齊開，坦露渾圓半胸和纖腿，辣度爆表，她向同樣入圍主持人獎的父親吳宗憲喊話：「（得獎）交給我，你那邊先放手！」
記者楊穎軒、詹鎰睿／台北報導
吳姍儒透過鏡頭跟兒子打招呼，「小初一！媽媽在這裡」，直言當了人母覺得時間完全不夠，每一分一秒都好珍貴、好重要，希望能把每件事情做到盡善盡美，日前受訪抱怨沒拿到吳宗憲的100萬紅包，她沒好氣地說：「我會得10次金鐘獎，就有100萬了！」陪同出席的弟弟鹿希派表示：「他們都入圍我很興奮，誰得都好，但私心《小明星》，因為我有去代班！」被吳姍儒吐槽入圍的是她和吳宗憲。
吳姍儒否認變瘦，但有做保護措施，「（罩杯）絕對有小一些」，坦言沒有信心奪下紅毯第一美，「剛在後台看到大家婀娜多姿，我搞什麼東西，我還帶一個幸運物」，鹿希派補充：「我是來擋煞的！」吳姍儒繼續虧：「其實不知道為啥要帶鹿希派走紅毯，兩個小時前還想要自己走，想說弟弟都妝髮好了就還是帶他來！」她說老公看直播才知道老婆穿什麼，「等等傳訊息看看他有什麼意見，但有也來不及了！」
第58屆金鐘獎節目類下午5點星光大道登場，晚間7點舉行頒獎典禮，播出平台國內電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。