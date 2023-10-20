137名國人留以色列不回台！吳釗燮曝原因：部分家人被徵召上戰場

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吳釗燮指出，在當地還有137位國人，有88位是我國籍僑民，包含12位留學生，以及因婚嫁定居以國的國人76位；另有49位是已經定居以國國人的眷屬。他說，這137個人經過多次聯繫後，仍決定留在以色列。另外，原有35名中國人一直跟駐處聯繫，也想搭乘我國包機，但當必須提供護照等相關資料後，之後對方就沒有回應。
吳釗燮表示，代表處與留在當地的137位國人隨時保持聯繫，如果改變心意想要離開以色列，也會提供不同方式的交通工具，或是離開的方式包括空路、陸路等。
吳釗燮透露，137名國人經勸告後決定留在當地分別有不同理由，包括是當地人，或是先生、小孩要被徵召上戰場；此外，有些學生不同理由，如適應當地環境、宗教原因等，他們也希望能留在當地；甚至有些學生、家長、小朋友，決定留在那邊，外交部就放心讓他們留在那邊。
至於搭乘包機至羅馬的國人是否會回來台灣？吳釗燮回應，這是戰時、緊急危難的狀況，協助國人離開當地是外交部的責任，但到羅馬已經安全，他們都同意由自己負責。
媒體追問飛到羅馬的考量？吳釗燮表示，要看飛機願意飛到哪裡，飛到羅馬其實滿近，而且要銜接回到國內的班機也非常方便。之前有預定到希臘的班機，但回到國內不方便，有10幾名國人決定不搭，後來也透過陸路的方式讓他們都安全離開。
針對撤僑的轉折點，吳釗燮指出，18號清晨加薩走廊的醫院遭轟炸後，代表處同仁回報確實感受到中東緊張情勢急遽升高、全球出現反以色列浪潮，周邊巴勒斯坦團體可能採取進一步動作，所以才預作準備把國人接回來，接下來若有需要，會來依據情勢調整警示。
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