金鐘紅毯／曾國城現場抽籤測得獎運 突暴怒笑罵：這是詛咒人嗎
第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（20）日在國父紀念館舉行，星光大道率先於傍晚5點登場，由黃豪平和巴鈺擔任「雙現場」主持人，曾國城以《一字千金 筆武大匯》入圍主持人獎，現場抽籤測得獎運，沒想到，竟然抽到「得獎」字卡，黃豪平亮出其他卡片，曾國城一看全寫著「得痛風」，作勢暴氣痛罵：「金鐘獎是在詛咒人的嗎？」笑翻全場。
記者楊穎軒、羅凌筠／台北報導
曾國城表示，金鐘獎是電視人一年一度的派對，只要自己入圍一定會到，「江山代有才人出，不斷的人才投入電視，希望電視永遠不落幕」，透露有稍微瘦兩公斤，「待會還有瘦40公斤的（指胡瓜）」，自謙雙料入圍、雙料槓龜也是有可能，先把最糟的情況想好就不會失望。
第58屆金鐘獎節目類下午5點星光大道登場，晚間7點舉行頒獎典禮，播出平台國內電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。