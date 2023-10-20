人力斷層現！4成8企業加薪搶才　人力銀行：2類人可補缺口

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盤點企業在徵才時遇到的困境，有3成5的企業主認為，人才比去年更難找，另外有6成2企業認為找人的難度差不多，認為比去年好找的只有2.7%。而最容易遇到的問題包括，無人來應徵28.7%、求職者爽約27.3%、錄取後未報到26.0%、求職者期待薪資過高21.2%等狀況。
第4季同時也是企業規劃明年度預算、薪資的時刻，為了吸納人才，4成8的企業表示，有意以加薪的方式搶才，其中包括3成企業將採取全面調薪的方式，提高人才競爭力，有意願加薪的企業平均調薪幅度4%，而企業參考的調薪標準，除了企業的營運獲利38.7%佔比最高，其次包括個人工作績效33.3%、員工年資25.2%、員工配合度18.0%，都是考量的標準，此外還有高達84.3%的企業在調薪之外，還有績效獎金、紅包、年終、員工旅遊等多元的犒賞方式，提高員工的幸福感。
至於哪些產業在來年加薪的可能性最高，交叉分析發現，全面調薪占比最高的產業就是餐飲旅宿業以及一般服務業，反映出兩個產業人才難求的現況。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，在少子化的影響下，企業普遍出現人力斷層，再加上年輕人的求職意向轉變，更重視工作與生活的平衡，為了彈性運用時間，選擇以兼職為主的生活型態，延後進入職場全職工作的時間，導致以年輕人為主的基層人力，出現缺口。因為缺乏人力投入，旅宿業者多次陳請，期待能有條件開放引進移工，解決缺工的困境。
曾仲葳建議，台灣少子化、高齡化的現況，已對就業市場造成顯著的影響，在年輕的求職者不斷減少的同時，企業在用人的策略上必須調整，除了加薪提高就業吸力，尖峰工時明確的餐飲旅宿業，可以因應求職者彈性工作的需求，調整作業時間，同時藉由職務再設計，吸納二度就業及中高齡的求職者，不但可以補足人力缺口，還能讓就業環境更加健全。