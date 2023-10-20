金鐘紅毯／蔡黃汝峮峮「天使惡魔」性感開高衩！豆花妹酥胸全露出
第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（20）日在國父紀念館舉行，星光大道率先於傍晚5點登場，由黃豪平和巴鈺擔任「雙現場」主持人。節目《飢餓遊戲》製作人廖述穎與雙美主持蔡黃汝、峮峮吳函峮「天使惡魔」黑白主題登場，兩人一起開高衩露出美腿、酥胸，成為鎂光燈焦點。5566王仁甫、孫協志、許孟哲，則因為馬來西亞演唱會彩排無法到場。
記者黃雅琪／台北報導
《飢餓遊戲》製作人廖述穎與蔡黃汝、峮峮，今日一起走金鐘獎紅毯，蔡黃汝身穿一襲白色禮服，露出雪白美腿、性感鎖骨；峮峮則換上一套黑色典雅禮服，同樣開高衩露出美腿，紅毯旁還有粉絲應援高舉紅布條「紅毯最美吳函峮」，顯見其高人氣。
峮峮接受黃豪平訪問時表示：「每一次（節目）第四關的大獵殺又餓又累，還要玩追逐遊戲，像我不幸運的話前三關沒吃到就會這樣。」接著，黃豪平送上一段魔術表演，要3位大喊：「我要得金鐘！」展現出想獲獎的渴望，下一秒香檳立刻出現在木盒子中，獻給製作人廖述穎與主持人蔡黃汝、峮峮吳函峮。
第58屆金鐘獎節目類下午5點星光大道登場，晚間7點舉行頒獎典禮，播出平台國內電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。