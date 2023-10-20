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金屬中心60週年慶　秉持永續創新邁向金彩百年

▲金屬中心60週年慶祝啟動儀式大合照。（圖／金屬中心提供）
▲金屬中心60週年慶祝啟動儀式大合照。（圖／金屬中心提供）

記者陳美嘉／高雄報導

座落於高雄市楠梓區，領航金屬科技及跨領域創造產業價值的國際級研究發展機構「財團法人金屬工業研究發展中心」，今(20)日舉辦成立60週年慶，活動中首先播放60週年回顧影片，細數中心發展中的動人時刻，接續頒發資深員工金幣以感謝同仁願意長期與中心攜手打拼。最後慶祝儀式的啟動，象徵中心將秉持永續創新，邁向金彩百年。

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總統府資政沈榮津致詞時指出，金屬中心致力於推動台灣金屬產業的發展，以其建立之金屬二次加工技術，提供國內金屬加工產業發展之所需，奠定我國金屬加工相關產業在全球市場的重要地位。此使積極投入創新技術研發，導入AI、IoT及大數據等智慧化應用，推動產業價值鏈優化，促成傳統金屬加工範疇逐漸擴及電動車、風力發電、光電半導體設備、循環經濟、國防航太等新興產業，持續輔導產業加速往高值化邁進，再次驅動台灣經濟及產業新成長。

高雄市長陳其邁表示，高雄在他上任後營業銷售總額從4.5兆元一路成長到5.87兆，其中亦要歸功於金屬中心與在地金屬業者的努力，市府每年編列預算輔導在地金屬產業，金屬中心一路自螺絲、植牙到航太支持在地企業不斷茁壯。臺灣碳權交易所在8月7 日於高雄亞灣正式揭牌營運，高雄市也增設「淨零學院」，培育政府氣候治理與產業盤查、減碳相關人才。市府也將持續與金屬中心、經濟部以及數發部合作，鏈結中央與地方資源，帶動產業邁向「淨零、數位」的雙軸轉型。

金屬中心董事長林仁益表示，金屬中心身為經濟部轄下之研究型法人，這一甲子走來，不斷透過組織活化，讓中心具備創新研發與服務量能。並陸續成立醫療器材、海洋科技和航太科技等處級部門，擴展服務至航太、手工具、離岸風電、水五金、醫材、綠能等關鍵產業。另外亦與在地產業鏈結，驅動在地產業發展高值化及特色化，如協助規劃高雄興達漁港轉型為海洋科技基地，設立「高雄海洋科技產業創新專區」，並將成為台灣離岸風電海事工程、海洋科技人才及科技研發等培育基地。

高市府經發局長廖泰翔說明，高雄的產業以中小企業為主體，也因此在「淨零、數位」雙軸轉型的過程中需要更多的資源與協助，金屬中心以整體產業需求為考量，聚焦智慧製造、半導體、航太、醫材、綠能等重點產業，推動國內業者升級轉型，並擴大產業服務量能，持續作為產、官、學、研之間的溝通橋樑，打造強韌的供應鏈，提高國際競爭力，是讓高雄成為亞洲高階製造中心的重要推手。

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