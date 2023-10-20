柯文哲板凳說「開玩笑」 賴競辦反擊：國政也是開玩笑？
民眾黨總統參選人柯文哲今（20）日稱，他指民進黨總統參選人清德板凳坐三分之一「只是開玩笑」，並笑說「賴副終於有反應了」。對此，賴清德競選辦公室發言人郭雅慧質疑，柯文哲面對自己的謊言被拆穿，卻仍能雲淡風輕改口說是開玩笑，會不會其實他提出的國政也都只是一場玩笑而已？
記者陳佩君／台北報導
就柯文哲說法，郭雅慧回應，任何事情都應該就事論事、還原事實，尤其作為國家領導人，誠信更加重要，不能信口開河，但柯文哲面對自己的謊言被拆穿，卻仍能雲淡風輕改口說是開玩笑，會不會其實他提出的國政也都只是一場玩笑而已？
另外，柯文哲召開財政紀律記者會批「民進黨超徵常態化」，並稱未來超徵要先還債、民進黨是大撒幣。對此，郭雅慧質疑，柯文哲又用兩面手法，提不負責任的包牌政策，柯文哲擔任台北市長8年期間，總共稅收超徵210億元，若柯文哲認為超徵代表財政紀律太差，那柯文哲就是紀律最差的人。
郭雅慧說，過去民眾黨黨團就曾在立法院主張「超徵要全民普發現金」，今年年初行政院提出「全民普發6000元」政策時，民眾黨黨團總召邱臣遠甚至在當時也予以肯定。
郭雅慧反問，民眾黨一面提超徵要發錢、柯文哲又一面說超徵要還債，請問民眾黨的政策方向到底是什麼？是不是又提包牌政策，想要矇騙社會大眾。