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激戰不分區／藍搶南部版圖！韓國瑜人氣旺　謝龍介柯志恩可望入列

▲韓國瑜被力拱列入不分區立委名單，可望進入立院角逐立院龍頭。（圖／資料照片）
▲韓國瑜被力拱列入不分區立委名單，可望進入立院角逐立院龍頭。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

決戰2024年總統大選，不分區立委名單也是關鍵重點之一。國民黨預計在11月11日就會確定不分區立委名單，黨內預估，此次不分區席次可能落在12、13席，可望增加1至2席，目前黨內點名有戰功的柯志恩、謝龍介以及雲林張家的張嘉郡可望進入不分區名單，黨內也期盼將人氣爆棚的前高雄市長韓國瑜列入不分區第一名或13名，藉此衝高政黨票，拉抬整體選情。

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2020年國民黨與民進黨各自拿下13席不分區立委席次，黨內認為，國民黨此次不分區席次可能落在12至13席。

國民黨預計10月下旬開始接受各方推薦名單，並進行查核，由提名審查小組、提名審核委員會議，將提名明名單排序並提報中常會，11月11日召開中央委員會全體會議，對被提名人個別行使同意權；也就是說，11月11日國民黨不分區名單就會正式出爐。

目前被點名有望進入不分區名單的包括2022年縣市長選戰立下戰功的國民黨智庫執行長柯志恩、侯友宜競辦組織副召集人謝龍介，兩人分別投入高雄、台南市長艱困選戰，並且都擁有超高的得票率，為國民黨開拓南台灣票源。

另外，前雲林縣立委張嘉郡也有望入列，黨主席朱立倫借重張家班在雲林縣以及全國農會系統的組織實力，且過去在黨主席選舉中，張家一路也都支持朱立倫，這次更需靠張家表態挺侯友宜。

前高雄市長韓國瑜更是呼聲最高的不分區立委人選，黨內認為，若將韓國瑜列不分區可望拉抬藍軍整體選情，且排序可以靈活運用，若擺在第一名，將來進入立院可以角逐立院龍頭一職，若擺在安全名單的最後一名，則可衝高國民黨政黨票源，因此絕對是非常適合的人選。

觀察朱立倫2016年提出的不分區立委名單，是專業組與政治組各半，當年提名的專業組包括現任立委曾銘宗、柯志恩、台中市副市長王育敏，專業表現都有目共睹，也在各領域為國民黨打仗，受到支持者好評，因此，黨內認為，朱立倫在此次不分區名單上，應該也會延續專業、政治組各半的作法，提出有亮點的名單。

此次較為特別的是，由於不分區立委提名時程適逢「藍白合」關鍵時期，朱立倫更請中常會授權必要時延後一週。

國民黨不分區立委名單11月11日出爐　配合藍白合必要時延後一周

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