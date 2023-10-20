金鐘紅毯／吳宗憲「拋棄兒女」Sandy鹿希派！帶最美禮物Lulu登場
第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（20）日在國父紀念館舉行，星光大道率先於傍晚5點登場，由黃豪平和巴鈺擔任「雙現場」主持人。吳宗憲走紅毯「拋棄兒女」Sandy（吳姍儒）、鹿希派，反而與《綜藝大熱門》主持群「最美禮物」Lulu、陳漢典一起進場，吳宗憲笑說：「因為他們有送我西裝。」Lulu身穿黑色禮服，化身「禮物」趣味現身。
記者黃雅琪、黃盈容／台北報導
由於吳宗憲與Lulu都已經得過主持人獎項，兩人坦言今日壓力會落在陳漢典身上，陳漢典還被吳宗憲當場Cue模仿徐乃麟、菜頭，笑翻全場！主辦單位更特別製作字版，呼應吳宗憲先前答應Lulu、陳漢典結婚生子的話，會大方包出總價高達500萬的紅包。另外，Sandy哀嘆爸爸吳宗憲沒包100萬給她，吳宗憲則無奈道：「Sandy是簽約在我的經紀公司，公司都沒有抽她，她要找我錢才對吧！」
吳宗憲今日拋棄兒女，選擇先和Lulu、陳漢典一起踏紅毯，後台受訪時他笑說：「因為他們有送我西裝！」吳宗憲講沒兩句就趕著離開，準備再和KID、坤達走第二次紅毯。Lulu透露，送吳宗憲的精品西裝要價10幾萬，陳漢典笑說：「KID他們很有心，我們是很有錢！」
Lulu兩個節目入圍同獎項，被問到比較想要哪個節目得獎？陳漢典替她回答：「《綜藝大熱門》！」陳漢典因為6年都得獎，心情非常緊張。吳宗憲曾說若Lulu和陳漢典結婚要包200萬，今眾人拱得獎兩人就結婚，他們異口同聲拒絕！
第58屆金鐘獎節目類下午5點星光大道登場，晚間7點舉行頒獎典禮，播出平台國內電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。