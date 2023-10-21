體驗彌陀漁港之美！高雄市海洋局辦日本藝術家阿部乳坊特展
高雄市政府海洋局自20日至25日，在彌陀漁港，舉辦日本藝術家阿部乳坊特展，以體驗彌陀漁港之美，歡迎喜愛旅遊與踏青的民眾，把握機會跟著阿部乳坊的作品，體驗高雄美麗的濱海風光。
記者黃守作／高雄報導
高雄市政府海洋局局長張漢雄表示，彌陀漁港曾獲多項評鑑獎項肯定，以絕美夕陽聞名，是許多喜愛觀賞海景的民眾必走訪景點之一，該局為推廣高雄漁產與漁鄉文化，乃邀請日本藝術家阿部乳坊，以「旅途之海(sea of travelers)」為主題，將5件旅遊觀光意象的藝術作品，在彌陀漁港的堤防步道、水中廊道及親水沙灘等場域展出，其生動且深具意涵，吸引民眾拍照打卡，在網路社群掀起熱議。
張漢雄說，每年11月起，高雄海線的漁鄉均會接連舉辦一系列的漁產美食推廣活動，市長陳其邁非常重視這些沿海港區的觀光發展，期待日本藝術家阿部乳坊的「旅途之海」特展，能帶動更多遊客來到海線漁鄉品嘗海鮮美食、欣賞藝術品。
張漢雄指出，此次日本藝術家阿部乳坊的「旅途之海」特展，展覽期間為10月20日起至11月25日止，展出『永恆的時間旅者』作品，是時間旅者和香包老虎共乘一舟，與觀看的民眾進行想像的時光旅行；『永恆旅者』作品陳列在水中廊道，形象為一位帶著飛鳥的旅者，用手指遠方預告旅程即將展開；金黃色人像雕塑『觀光』，最受遊客喜歡與它合照，這座拿著手機拍照的觀光客，反映人們在旅途中雀躍的心境。