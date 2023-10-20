好市多雙11購物節！「滿額折1100元」限1天 紙尿褲、奶粉也特價
好市多雙十一購物節即將登場，從11月6日起開跑7天，官方預告有千項線上商品祭出優惠，包括紙尿褲、奶粉、牙刷最高限折1000元，加碼11月11日當天線上官網下單，消費滿1萬1000元，結帳輸入優惠碼「231111」可現折1100元！愛買量販重陽節拜拜準拜供品享優惠，10月22日前指定鍋物、水果下殺52折。
記者鍾怡婷/綜合報導
好市多「1111線上購物節」從11月6日起跑為期7天，祭出千項線上商品優惠，加碼於11月11當日線上購物滿1萬1000元，結帳輸入優惠碼「231111」可現折1100元。
優惠品項尚未完全公佈，但11月6日起有豐力富紐西蘭頂級純濃奶粉，現折150元；滿意寶寶乾爽紙尿褲，限折130元；飛利浦充電式智能音波牙刷組，限折1000元；康寶金黃玉米濃湯，現折70元；康寶港式酸辣濃湯，限折70元。
卜蜂冷凍無骨香酥雞，限折110元；PQI高速充電器限折210元；GILMAN CREEK牛皮電動躺椅，限折3400元。
愛買今起至10月22日前，有台式鍋物促銷，佳佳鍋物全系列(900G/碗)原價189元，任選1碗只要99元，一共超過10款鍋物，人氣鍋物有胡椒豬肚雞、竹笙排骨雞湯、四神豬肚湯、佛跳牆、藥燉排骨等；國產整隻土雞下殺75折，只要320元，蜜汁烤骨腿2支特價99元。
同時，還有日本青森Toki土岐蘋果3顆只要95元，等於每顆不到32元；台中和平區富有甜柿，本週末也推出3顆99元促銷（原價42元／顆）；製烘焙的蛋黃酥也是熱門的祭祀供品之一， 蛋黃酥6入組原價268元，特價188元。