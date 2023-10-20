以巴衝突加劇！中國遲遲未撤僑　當地留學生嘆：被告知自己想辦法

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中國外交部發言人毛寧，今（20）日在例行記者會上提到在以色列中國公民的安置問題，毛寧表示，自從10月7日以巴衝突爆發後，有280位中國公民被困在以色列南部地區斯德沃特市，在使館迅速行動下，280人已全數撤離，有部分人員已經搭乘商務班機返國。毛寧指出，初步統計，衝突爆發後，已經有1000餘位中國公民離開以色列返國或者赴第3國，將繼續努力為中國公民提供協助。
毛寧依舊沒有提到中國有撤僑的計畫，對此，根據《自由亞洲電台》報導，美國愛德菲大學政治學教授王維正表示，中國仍未安排撤僑可能是因為應變上來不及，王維正指出，目前中東地區情況很亂，即便是美國要撤僑，也跟以色列與埃及談了好幾天，而中國跟以色列的關係並沒有那麼好，且以色列政府也對中國在衝突爆發後的表態感到失望。
王維正表示，中國在全球都有許多僑民，對於這些僑民的安置與協助，不僅中國僑民在乎，外界也都在看，當局勢不穩時，哪些母國能夠更快地即時反應，協助自己的海外僑民免於危難。
中國遲未撤僑，除了王維正推測的應變不及之外，中國外交部在16日也曾發聲喊話，強調中國與以色列之間的商業航班並未中斷，仍在運行，呼籲當地中國公民儘速搭機返國。因此也有中國網友認為，現在以色列情況還不到緊急時刻，本就無須動用國家力量撤僑，「使用者付費，號稱知識份子可不要白吃白喝自用一付老賴的樣子」、「不能慣著動不動就啃國家」。
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