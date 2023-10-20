以巴衝突恐開闢「第3戰線」！約旦憂心：最糟狀況還沒到

以巴衝突加劇！中國遲遲未撤僑　當地留學生嘆：被告知自己想辦法

▲以巴衝突情勢持續升高，多國陸續展開撤僑的行動，中國至今並未進行撤僑，網傳有以色列當地的中國留學生抱怨，向中國大使館求助，卻被告知「自己想辦法」。圖為大批加薩居民向南方移動。（圖／美聯社／達志影像）
▲以巴衝突情勢持續升高，多國陸續展開撤僑的行動，中國至今並未進行撤僑，網傳有以色列當地的中國留學生抱怨，向中國大使館求助，卻被告知「自己想辦法」。圖為大批加薩居民向南方移動。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

以巴衝突情勢持續升高，多國陸續展開撤僑的行動，我國撤僑專機也於今（20）日中午自以色列第二大城特拉維夫機場起飛。然而，中國至今並未派遣專機或專船進行撤僑，網傳有以色列當地的中國留學生抱怨，向中國大使館求助，卻被告知「自己想辦法」，讓留學生感嘆「出了國才知道，戰狼是最大的謠言」。

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根據社群網路名人「李老師不是你老師」的X（前為推特）所分享的中國留學生群組對話紀錄截圖，可以看見有學生詢問撤僑相關事宜，但大使館人員僅建議留學生關注大使館的微信公眾號，留學生連連追問後，遭到大使館人員警告「不要在群裡發無關內容和閒聊」。還有位中國留學生表示，自己的回國航班被取消，想向大使館求助，結果卻得到「自己想辦法」的回覆。

中國外交部發言人毛寧，今（20）日在例行記者會上提到在以色列中國公民的安置問題，毛寧表示，自從10月7日以巴衝突爆發後，有280位中國公民被困在以色列南部地區斯德沃特市，在使館迅速行動下，280人已全數撤離，有部分人員已經搭乘商務班機返國。毛寧指出，初步統計，衝突爆發後，已經有1000餘位中國公民離開以色列返國或者赴第3國，將繼續努力為中國公民提供協助。

毛寧依舊沒有提到中國有撤僑的計畫，對此，根據《自由亞洲電台》報導，美國愛德菲大學政治學教授王維正表示，中國仍未安排撤僑可能是因為應變上來不及，王維正指出，目前中東地區情況很亂，即便是美國要撤僑，也跟以色列與埃及談了好幾天，而中國跟以色列的關係並沒有那麼好，且以色列政府也對中國在衝突爆發後的表態感到失望。

王維正表示，中國在全球都有許多僑民，對於這些僑民的安置與協助，不僅中國僑民在乎，外界也都在看，當局勢不穩時，哪些母國能夠更快地即時反應，協助自己的海外僑民免於危難。

中國遲未撤僑，除了王維正推測的應變不及之外，中國外交部在16日也曾發聲喊話，強調中國與以色列之間的商業航班並未中斷，仍在運行，呼籲當地中國公民儘速搭機返國。因此也有中國網友認為，現在以色列情況還不到緊急時刻，本就無須動用國家力量撤僑，「使用者付費，號稱知識份子可不要白吃白喝自用一付老賴的樣子」、「不能慣著動不動就啃國家」。

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