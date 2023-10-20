特企／熟齡族掌握好命三招 吃、動、睡不NG 　再抽LINE POINTS

福國冷凍舉行瓜地馬拉白蝦抵臺開櫃儀式

▲瓜地馬拉共和國駐臺大使巴迪亞（右3）、中美洲經貿辦事處主任徐韶慧（左3）及副主任葉佳文（左1）、福國冷凍股份有限公司董事長吳國賢（中）及流通部總經理吳俊穎（左2）、美商佩斯卡多有限公司董事長顏元鉍（右2）及負責人姚翠娥（右1）共同出席瓜地馬拉白蝦開櫃儀式。（圖／品牌提供）
▲瓜地馬拉共和國駐臺大使巴迪亞（右3）、中美洲經貿辦事處主任徐韶慧（左3）及副主任葉佳文（左1）、福國冷凍股份有限公司董事長吳國賢（中）及流通部總經理吳俊穎（左2）、美商佩斯卡多有限公司董事長顏元鉍（右2）及負責人姚翠娥（右1）共同出席瓜地馬拉白蝦開櫃儀式。（圖／品牌提供）

本報訊

福國冷凍公司於今天(10月20日)舉行瓜地馬拉白蝦抵臺開櫃暨品嚐儀式，包括福國冷凍董事長吳國賢、瓜地馬拉共和國駐臺大使巴迪亞、美商佩斯卡多公司顏元鉍董事長及姚翠娥代表，與中美洲經貿辦事處徐韶慧主任皆參與盛會。

福國冷凍創辦人吳清福先生於 1956 年在宜蘭頭城白手起家，最初以提供當地鮮魚的需求為主，接著在頭城老街創立「清福冷凍廠」，製造冰棒、冰塊等產品，供應傳統市場、餐廳、冷飲等相關食品業者。

福國冷凍為國內冷凍水產進口領導品牌，吳俊穎副總經理表示，為推動轉型已擴廠遷至利澤工業區現址，擁有佔地4千坪的冷凍倉儲設備，業務亦拓展至賣場、連鎖超市及團膳廠商等。截至今年(2023.9)止，福國已自瓜地馬拉進口約1,100噸的冷凍白蝦，佔全台近3成的瓜國白蝦進口量。

中美洲經貿辦事處徐韶慧主任亦指出，國人對海鮮的喜愛，帶動國內市場對高品質海鮮的大量需求。中美洲在東西兩側分臨加勒比海與太平洋的地理優勢下，水產資源豐富，銷臺品項更以白蝦、龍蝦及海參為大宗。其中瓜地馬拉白蝦以高密度養殖為主，口感越發Q彈，偏黑的蝦體煮熟後顏色更加鮮紅，深受國人歡迎，此一精良的魚蝦養殖及加工技術，大舉將當地水產品推進國際市場。

據瓜地馬拉中央銀行數據2022年瓜國蝦類出口量達7,620公噸，產值約5,440萬美元，主要銷售市場為美國、墨西哥、西班牙及台灣；2022年進口至台灣量為610公噸，約達377萬美元，且今年1-9月間自中美洲進口的白蝦總量已佔台灣總進口量的58%，顯見中美洲海鮮的高品質及供貨穩定特性，深獲國內進口商與消費者信賴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲瓜地馬拉共和國駐臺大使巴迪亞、中美洲經貿辦事處主任徐韶慧、福國冷凍股份有限公司董事長吳國賢及美商佩斯卡多有限公司董事長顏元鉍一同為抵台白蝦開櫃。（圖／品牌提供）
▲瓜地馬拉共和國駐臺大使巴迪亞、中美洲經貿辦事處主任徐韶慧、福國冷凍股份有限公司董事長吳國賢及美商佩斯卡多有限公司董事長顏元鉍一同為抵台白蝦開櫃。（圖／品牌提供）
▲瓜地馬拉共和國駐臺大使巴迪亞、中美洲經貿辦事處主任徐韶慧、福國冷凍股份有限公司董事長吳國賢及美商佩斯卡多有限公司董事長顏元鉍品嚐鮮甜的瓜國白蝦。（圖／品牌提供）
▲瓜地馬拉共和國駐臺大使巴迪亞、中美洲經貿辦事處主任徐韶慧、福國冷凍股份有限公司董事長吳國賢及美商佩斯卡多有限公司董事長顏元鉍品嚐鮮甜的瓜國白蝦。（圖／品牌提供）
▲福國冷凍已自瓜地馬拉進口約1,100噸的冷凍白蝦，佔全台近3成的瓜國白蝦進口量。（圖／品牌提供）
▲福國冷凍已自瓜地馬拉進口約1,100噸的冷凍白蝦，佔全台近3成的瓜國白蝦進口量。（圖／品牌提供）

蝦皮購物舉辦「蝦皮金選獎」打造便利電商環境　與賣家共榮共好

特企／安布思沛宣布攜手酷酷寵PET-A-HOOD　推升台灣寵物經濟

特企／桃園護國宮　2023太子忠孝文化季完美落幕

特企／板橋大遠百超強週年慶開跑　集團助威衝買氣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞