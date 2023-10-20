福國冷凍舉行瓜地馬拉白蝦抵臺開櫃儀式

福國冷凍創辦人吳清福先生於 1956 年在宜蘭頭城白手起家，最初以提供當地鮮魚的需求為主，接著在頭城老街創立「清福冷凍廠」，製造冰棒、冰塊等產品，供應傳統市場、餐廳、冷飲等相關食品業者。
福國冷凍為國內冷凍水產進口領導品牌，吳俊穎副總經理表示，為推動轉型已擴廠遷至利澤工業區現址，擁有佔地4千坪的冷凍倉儲設備，業務亦拓展至賣場、連鎖超市及團膳廠商等。截至今年(2023.9)止，福國已自瓜地馬拉進口約1,100噸的冷凍白蝦，佔全台近3成的瓜國白蝦進口量。
中美洲經貿辦事處徐韶慧主任亦指出，國人對海鮮的喜愛，帶動國內市場對高品質海鮮的大量需求。中美洲在東西兩側分臨加勒比海與太平洋的地理優勢下，水產資源豐富，銷臺品項更以白蝦、龍蝦及海參為大宗。其中瓜地馬拉白蝦以高密度養殖為主，口感越發Q彈，偏黑的蝦體煮熟後顏色更加鮮紅，深受國人歡迎，此一精良的魚蝦養殖及加工技術，大舉將當地水產品推進國際市場。
據瓜地馬拉中央銀行數據2022年瓜國蝦類出口量達7,620公噸，產值約5,440萬美元，主要銷售市場為美國、墨西哥、西班牙及台灣；2022年進口至台灣量為610公噸，約達377萬美元，且今年1-9月間自中美洲進口的白蝦總量已佔台灣總進口量的58%，顯見中美洲海鮮的高品質及供貨穩定特性，深獲國內進口商與消費者信賴。
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