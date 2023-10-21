金鐘紅毯／夏于喬美腿太誘人！開衩直逼禁區 拍親密戲老公不緊張
第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（21）日在國父紀念館舉行，星光大道率先於傍晚5點登場，由蔡昌憲、楊小黎擔任「雙現場」主持人，憑《你的婚姻不是你的婚姻-梅莉》入圍迷你劇集女主角的夏于喬以黑色平口高衩禮服驚豔全場，筆直玉腿隨步伐忽隱忽現，尺度直逼大腿根部，透視袖套和耳環、項鍊畫龍點睛，性感又典雅。
記者楊穎軒、詹鎰睿／台北報導
夏于喬表示，很興奮及榮幸跟有實力演員一起入圍，心情很開心，被問戲中穿豹紋裝和施名帥調情，有沒有跟導演老公林書宇模擬或報備，她說：「只要親密戲我自己放心，先生都OK，最緊張的是施名帥，我一直跟他說要摸哪裡都可以！」
為了走紅毯，夏于喬透露一個禮拜沒吃晚餐，減下1、2公斤，這兩天才有開始吃雞蛋，「很緊張， 有帶放鬆心情的保健食品，需要點藥效，這兩天都有吃它睡覺，等下進去典禮就開吃，可能很有可能睡著，讓我心情很放鬆」，沒有帶幸運物，經紀人穿紅鞋集氣，老公在她出門前正在開會視訊會議，有比了一個加油手勢。
第58屆金鐘獎節目類下午5點星光大道登場，晚間7點舉行頒獎典禮，播出平台國內電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。