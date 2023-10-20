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大亞大型儲能不斷電系統好吸睛　虛擬電廠成能源展關鍵亮點

▲大亞集團於能源展中展示全台首座百萬瓦級大型儲能不斷電系統（UPS）與自行研發的虛擬電廠（VPP）。（圖／大亞提供）
▲大亞集團於能源展中展示全台首座百萬瓦級大型儲能不斷電系統（UPS）與自行研發的虛擬電廠（VPP）。（圖／大亞提供）

記者許家禎／台北報導

2023國際智慧能源週於本月18號至20號舉辦，大亞集團率領關係企業協同能源科技及聚恆科技共同參與此盛事。大亞集團於能源展中展示從能源產生、傳輸、轉換、儲存到管理五大完整能源鏈智慧關鍵亮點，同時揭曉全台首座百萬瓦級大型儲能不斷電系統（UPS）與自行研發的虛擬電廠（VPP），協助台灣達成淨零排碳的目標，深化智慧能源發展。

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大亞積極拓展光電產業，在Double E（Energy & Emerging）引擎帶動下，逐步串連能源的產生、傳輸、轉換、儲存、與管理等五大領域技術布局，目前大亞已擁有68座太陽能電廠，累計裝置容量逾210MW，並有250MW的容量正在開發中。

今年為大亞集團第4次參與台灣國際智慧能源週，大亞集團也在本次展覽中展示光電與儲能的重要階段性成果，包含全台首座百萬瓦級大型儲能不斷電系統及虛擬電廠的開發。UPS系統具備卓越的供電穩定性和可靠性，能夠支持以小時計算的電能，將成為台灣能源儲存的新標竿，為台灣電力系統的穩健運作提供關鍵支持，此系統已通過嚴格的測試驗證，將在志光能源的光儲合一系統一期商轉時同步投入運營。而虛擬電廠透過智慧化資料收集、處理，監測旗下所有案場狀況，實現即時優化管理。

大亞集團電通群總經理莊博貴表示，大亞集團成為能源串接領導品牌的願景即是智慧能源的定義，利用智慧型手段自動自主處理能源生態系統的需求和供應，更是大亞能源鏈管理的內涵。能源產生的部分，大亞今年預計將達到250MW的太陽能裝置容量，未來目標預計每年平均增加50MW。

莊博貴指出，大亞也同步展出自產電線電纜，展現在能源傳輸面，為台灣日常提供穩定的力量。在能源轉換的部分，大亞的漆包線產品，應用於高效能電動車馬達及張量科技的低軌衛星球型馬達上，皆能提供能源轉換最高效率。

另外，大亞積極配合政府政策與台電需求，先後完成4座儲能案場，合計13MW，並加入台電調頻輔助服務；第一期志光能源23.3MW光儲合一系統也預計於今年12月商轉，有效移轉時間電力，也將成為全台第一座正式商轉的光儲合一案場。大亞計畫開發自有虛擬電廠(VPP)系統，整合各地儲能案場資源和運作狀況，將能源的生產、儲能及用電做最佳化管理及預測。





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