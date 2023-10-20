以巴衝突恐開闢「第3戰線」！約旦憂心：最糟狀況還沒到

加薩醫院遇襲！花旗女行員IG發文踩「希特勒反猶」禁忌　秒遭開除

▲美國花旗銀行一名25歲女員工，於個人IG發文評論加薩醫院遭空襲一事，寫下「難怪希特勒想除掉他們」的心得，立即遭到炎上，花旗銀行宣布已將該位女員工開除。（圖／翻攝自StopAntisemitism的X）
▲美國花旗銀行一名25歲女員工，於個人IG發文評論加薩醫院遭空襲一事，寫下「難怪希特勒想除掉他們」的心得，立即遭到炎上，花旗銀行宣布已將該位女員工開除。（圖／翻攝自StopAntisemitism的X）

記者倪浩軒/綜合報導

加薩地區17日有醫院遭空襲，釀成大規模死傷，以色列和巴勒斯坦哈馬斯組織互控是對方所為，美國花旗銀行一名25歲女員工，在事發當下於個人IG發文評論加薩醫院遭空襲一事，寫下「難怪希特勒想除掉他們」的心得，赤裸裸地反猶言論引發軒然大波，立即遭到炎上，花旗銀行宣布已將該位女員工開除。

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根據《紐約郵報》報導，這位在花旗銀行擔任理專的女子名叫胡賽諾娃（Nozima Husainova），她於17日在IG限時動態中發文，轉貼了一篇指責以色列應該為加薩醫院爆炸負責的評論，並寫下個人心得說「難怪希特勒想除掉他們」，還在文末附加一個笑臉符號。

▲美國花旗銀行一名25歲女員工，評論加薩醫院遭空襲一事，寫下個人心得說「難怪希特勒想除掉他們」，還在文末附加一個笑臉符號。（圖／翻攝自StopAntisemitism的X）
▲美國花旗銀行一名25歲女員工，評論加薩醫院遭空襲一事，寫下個人心得說「難怪希特勒想除掉他們」，還在文末附加一個笑臉符號。（圖／翻攝自StopAntisemitism的X）
胡賽諾娃的動態很快引發爆炸性回應，雖然她事後將IG關閉，但早已在社群網路上發酵。對抗反猶太主義的非營利組織「StopAntisemitism」，在X上轉發胡賽諾娃的發文以及IG個資的照片，痛批胡賽諾娃的言論正是肆無忌憚的反猶太主義，並點名花旗銀行出來表態回應。

對此，花旗銀行發言人表示，胡賽諾娃已經因IG上的不當言論被開除，「我們譴責反猶太主義和所有仇恨言論，花旗銀行絕對不會容忍這類行為」。得知花旗解雇胡賽諾娃的消息後，「StopAntisemitism」發聲感謝，稱讚花旗銀行向反猶主義說「不！」，許多美國網友也肯定花旗銀行的快速處置。

事實上，這不是首次有美國人因評論以巴衝突而丟掉工作，之前哈佛大學有數十個學生團體發表公開信，譴責以色列是「種族隔離政權」，迫使巴勒斯坦人承受苦難，應該對該地區的暴力衝突負起全部責任，當時億萬富豪艾克曼（Bill Ackman）就放話拒聘聯署公開信的哈佛學生；還有一位紐約大學的學生，本來已經拿到「Winston & Strawn」律師事務所的工作邀請，但因為在網路上發文稱「以色列應該以巴衝突負責」，遭到律師事務所撤回工作邀約。

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