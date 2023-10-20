加薩醫院遇襲！花旗女行員IG發文踩「希特勒反猶」禁忌　秒遭開除

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胡賽諾娃的動態很快引發爆炸性回應，雖然她事後將IG關閉，但早已在社群網路上發酵。對抗反猶太主義的非營利組織「StopAntisemitism」，在X上轉發胡賽諾娃的發文以及IG個資的照片，痛批胡賽諾娃的言論正是肆無忌憚的反猶太主義，並點名花旗銀行出來表態回應。
對此，花旗銀行發言人表示，胡賽諾娃已經因IG上的不當言論被開除，「我們譴責反猶太主義和所有仇恨言論，花旗銀行絕對不會容忍這類行為」。得知花旗解雇胡賽諾娃的消息後，「StopAntisemitism」發聲感謝，稱讚花旗銀行向反猶主義說「不！」，許多美國網友也肯定花旗銀行的快速處置。
事實上，這不是首次有美國人因評論以巴衝突而丟掉工作，之前哈佛大學有數十個學生團體發表公開信，譴責以色列是「種族隔離政權」，迫使巴勒斯坦人承受苦難，應該對該地區的暴力衝突負起全部責任，當時億萬富豪艾克曼（Bill Ackman）就放話拒聘聯署公開信的哈佛學生；還有一位紐約大學的學生，本來已經拿到「Winston & Strawn」律師事務所的工作邀請，但因為在網路上發文稱「以色列應該以巴衝突負責」，遭到律師事務所撤回工作邀約。
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