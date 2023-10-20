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迎接紅髮艾德演唱會經濟再發威　高市府再推商圈夜市券迎歌迷

▲高市府規劃今年下半年及明年初搭配演唱會檔期，發放新一波「商圈夜市優惠券」。（圖／高雄市政府提供）
▲高市府規劃今年下半年及明年初搭配演唱會檔期，發放新一波「商圈夜市優惠券」。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

今（112）年高雄演唱會熱潮大爆發，重磅國際巨星陸續宣布登陸高雄，繼英國搖滾天團Coldplay酷玩樂團11月於世運主場館辦理演唱會，今（20）日高雄市市長陳其邁在臉書更驚喜宣布「紅髮艾德 Ed Sheeran 」將於明年2月降臨高雄舉辦《Ed Sheeran ＋－＝÷ × 2024 TOUR》世界巡迴演唱會，高雄市政府也規劃下半年及明年初搭配演唱會檔期，發放新一波的「商圈夜市優惠券」，在地店家、商圈夜市樂觀其成。

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再度來台開唱消息一出，就讓大批粉絲期待不已。尤其今年1-8月大型演唱會高達37場，成功吸引66萬名歌迷造訪，創造13.2億元演唱會經濟產值，而今年下半年演唱會預計還有60場。

▲今年下半年高雄演唱會預計還有60場，將吸引逾10萬歌迷到訪高雄。（圖／高雄市政府提供）
▲今年下半年高雄演唱會預計還有60場，將吸引逾10萬歌迷到訪高雄。（圖／高雄市政府提供）
高雄市長陳其邁表示，很高興再一次有國際重磅巨星選擇高雄舉辦演唱會，歡迎超級巨星紅髮艾德 Ed Sheeran 和來自全球的粉絲們來到高雄。尤其紅髮艾德有許多膾炙人口、朗朗上口的歌曲，今年更成為史上第一位榮獲「Gold BRIT Billion Award全英百億級大賞」殊榮肯定的歌手。高雄擁有便利的交通設施跟完善的演唱會場館，這一次高雄依然會做好最好的準備！也將透過演唱會經濟的商圈夜市券加值措施，相信讓演唱會期間造訪高雄的大家滿載而歸，一定會每時每刻重新愛上高雄一次。

經發局表示，市府在這一波接著一波的演唱會活動中，一直扮演著助攻的角色，提供全方位的行政協助、推出系列優惠活動，從交通疏運、場館硬體服務，到系列活動與專屬的演唱會優惠，讓許多夜市、與在地店家人潮隨著演唱會加持業績提升，攤商表示業績至少增加3成，第一波活動已在5月底告一段落，市府正在搭配下半年、明年初演唱會檔期規劃發券作業，提供更舒適的消費者使用體驗，且規劃整合更多商業店家，以擴大商機。

文化局指出，這是紅髮艾德繼2019年首次於桃園開唱後二度登台，將於2024年2月3日帶著『Ed Sheeran ＋－＝÷ × 2024 TOUR』世界巡迴演唱會蒞臨台灣，也是首次降臨高雄國家體育館（世運主場館）舉辦，而這也是世運主場館今年繼BLACKPINK、五月天以及11月即將開唱的Coldplay酷玩樂團後，再度有國際巨星登場開唱。而今年下半年演唱會預計還有60場，將吸引逾10萬歌迷到訪高雄。

▲今年1-8月大型演唱會高達37場，成功吸引66萬名歌迷造訪，創造13.2億元演唱會經濟產值。（圖／高雄市政府提供）
▲今年1-8月大型演唱會高達37場，成功吸引66萬名歌迷造訪，創造13.2億元演唱會經濟產值。（圖／高雄市政府提供）

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