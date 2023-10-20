讚何博文有正義感　賴清德再批馬文君喊國會要過半

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德致詞表示，他在立委任內就與何博文結識，當時何博文還在《中國時報》擔任記者，不僅專業、富正義感，且是非分明，因此當何博文決定加入民進黨、投入地方選舉時，他非常高興，「是民進黨有幸，得到這樣的人才」。
賴清德接續說，何博文在議會的表現非常傑出，除了擔任黨團總召，也擔任新北市黨部主委，與議員們一起發揮監督專業，得到許多鄉親稱許，如今何博文投入立委選舉，希望承擔更重要的責任，來為北海岸的鄉親服務，若有機會當選，絕對會全心守護台灣安全，希望鄉親們都能大力支持何博文，一定要讓他高票當選。
賴清德指出，何博文對北海岸有很深的研究，北海岸環境優美，何博文也希望和大家共同建設八里、淡水地區，過去淡江大橋建設未果，直到呂孫綾提出專案質詢、拜會行政院才終有進度，希望大家將何博文送入國會，讓他持續監督淡江大橋、淡水輕軌、芝投公路等建設如期完工，改善淡水的交通條件。
賴清德再度提到，面對中國不斷打壓，這時應該更加團結，馬文君種種的杯葛行為，要不是國防部和國造潛艦專案小組召集人黃曙光的努力，潛艦真的很難建造，而馬文君再度提案要凍結第二階段潛艦預算，若國會無法過半，別說其他七艘潛艦、第一艘都做不成，呼籲大家一定要團結，讓國會過半。
何博文則允諾，若他能進國會一定會全力監督淡江大橋，讓它如期在2025年完成，也會規畫八里輕軌帶動人潮；他強調，若明年國會沒過半，讓「馬文君之流」的立委過半，潛艦國造就會破局，呼籲鄉親一定要讓他和賴清德當選。