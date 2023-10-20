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讚何博文有正義感　賴清德再批馬文君喊國會要過半

▲賴清德下午到淡水替何博文輔選。（圖／記者陳佩君攝，2023.10.20）
▲賴清德下午到淡水替何博文輔選。（圖／記者陳佩君攝，2023.10.20）

記者陳佩君／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（20）日赴新北市八里、淡水替立委參選人何博文站台。賴清德致詞時除了盛讚何專業、有正義感，也再度提起潛艦國造議題，批評國民黨立委馬文君提案凍結第二階段潛艦預算一事，呼籲鄉親讓何博文進入國會，擔任守衛台灣的重要角色。

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賴清德上午赴汐止替立委賴品妤輔選後，下午前往八里、淡水替輔選，一連跑了廖添丁廟、淡水福佑宮及淡水清水巖等三間廟宇，包含國策顧問呂子昌、前立委呂孫綾、李顯榮、新北市議員鄭宇恩、黃淑君等人都到場相挺。

賴清德致詞表示，他在立委任內就與何博文結識，當時何博文還在《中國時報》擔任記者，不僅專業、富正義感，且是非分明，因此當何博文決定加入民進黨、投入地方選舉時，他非常高興，「是民進黨有幸，得到這樣的人才」。

賴清德接續說，何博文在議會的表現非常傑出，除了擔任黨團總召，也擔任新北市黨部主委，與議員們一起發揮監督專業，得到許多鄉親稱許，如今何博文投入立委選舉，希望承擔更重要的責任，來為北海岸的鄉親服務，若有機會當選，絕對會全心守護台灣安全，希望鄉親們都能大力支持何博文，一定要讓他高票當選。

賴清德指出，何博文對北海岸有很深的研究，北海岸環境優美，何博文也希望和大家共同建設八里、淡水地區，過去淡江大橋建設未果，直到呂孫綾提出專案質詢、拜會行政院才終有進度，希望大家將何博文送入國會，讓他持續監督淡江大橋、淡水輕軌、芝投公路等建設如期完工，改善淡水的交通條件。

賴清德再度提到，面對中國不斷打壓，這時應該更加團結，馬文君種種的杯葛行為，要不是國防部和國造潛艦專案小組召集人黃曙光的努力，潛艦真的很難建造，而馬文君再度提案要凍結第二階段潛艦預算，若國會無法過半，別說其他七艘潛艦、第一艘都做不成，呼籲大家一定要團結，讓國會過半。

何博文則允諾，若他能進國會一定會全力監督淡江大橋，讓它如期在2025年完成，也會規畫八里輕軌帶動人潮；他強調，若明年國會沒過半，讓「馬文君之流」的立委過半，潛艦國造就會破局，呼籲鄉親一定要讓他和賴清德當選。

▲賴清德下午到淡水替何博文輔選，受到鄉親歡迎。（圖／記者陳佩君攝，2023.10.20）
▲賴清德下午到淡水替何博文輔選，受到鄉親歡迎。（圖／記者陳佩君攝，2023.10.20）

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