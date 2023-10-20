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比誰蓋得多！王毅捧「一帶一路」喊話美比拚　中國網友怒：誰買單

▲中國外交部長王毅在回應有關美國推出的「全球基礎設施夥伴關係倡議」時，表示不妨進行國際競爭，引起中國網友不滿。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國外交部長王毅在回應有關美國推出的「全球基礎設施夥伴關係倡議」時，表示不妨進行國際競爭，引起中國網友不滿。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國第三屆「一帶一路高峰論壇」剛在北京落幕，不過在中國經濟低迷，導致民眾縮衣節食、青年失業率居高不下的情況下，政府對外大撒幣引起民眾不滿，中國外長王毅先前曾大讚一帶一路可以幫助發展中國家建設基礎設施等言論，隨即引來網友大酸「誰來買單」。

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根據《日經亞洲》報導，中國外交部長王毅18日在北京舉辦的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇閉幕式後接受訪問，表示美國的「全球基礎設施夥伴關係倡議」（Partnership for Global Infrastructure and Investment）是針對「一帶一路」的說法是「將經濟問題政治化」的一個例子，更批評美國「不能把一切都政治化」，並強調「我們不能陷入政治偏執的陷阱」。

王毅接著說，「我們不妨進行國際競爭，看看誰能為發展中國家修建更多的公路、鐵路和橋梁，誰能為低收入國家的人民修建更多的學校、醫院和體育設施。」且王毅自信滿滿地強調，「中國對此有信心、有決心。」

不過中國正在面臨經濟低迷的局面，王毅此番言論也因此惹怒中國民眾。不少網友湧入王毅微博評論影片下的留言區，質疑「誰來買單？」他們認為，政府正在利用納稅人的錢，在全球舞台上獲得認可，而中國人民實際上正在為日常開銷苦苦掙扎、縮衣節食。

一名微博網友發文稱「如果我們有這麼多錢（在其他國家修橋建路），那為什麼不用這些錢建設中國，讓中國變得更美好？我真的不明白。」

另一名微博用戶老紅毛表示，「為什麼中國政府不看看社會經濟底層的人們，在中國是如何生活的呢？」。還有中國網友問，「那能不能先在中國拚比一下，看看誰能讓人們的生活變得更好？」

由於中國正面臨房地產危機，製造業放緩、消費動能降低，外資也紛紛出逃，整體經濟處於低迷困境。不過中國表示，「一帶一路」倡議已經吸引全球約1兆美元投資，中國國家主席習近平在開幕式上還發豪語，表示國家開發銀行和中國進出口銀行將各設立3500億元人民幣（約新台幣1.54兆元）的融資，並向絲路基金注入800億元人民幣（約新台幣3542億元）支持項目「以市場和商業運作為基礎」。王毅評論也表明，北京將繼續實施這項昂貴的計畫。

在微博和小紅書等社群平台的王毅談話的影片下留言區中，原先流傳著許多要求政府先幫助中國人民的網路，不過目前這些評論已經看不到了。

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