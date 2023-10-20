比誰蓋得多！王毅捧「一帶一路」喊話美比拚　中國網友怒：誰買單

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王毅接著說，「我們不妨進行國際競爭，看看誰能為發展中國家修建更多的公路、鐵路和橋梁，誰能為低收入國家的人民修建更多的學校、醫院和體育設施。」且王毅自信滿滿地強調，「中國對此有信心、有決心。」
不過中國正在面臨經濟低迷的局面，王毅此番言論也因此惹怒中國民眾。不少網友湧入王毅微博評論影片下的留言區，質疑「誰來買單？」他們認為，政府正在利用納稅人的錢，在全球舞台上獲得認可，而中國人民實際上正在為日常開銷苦苦掙扎、縮衣節食。
一名微博網友發文稱「如果我們有這麼多錢（在其他國家修橋建路），那為什麼不用這些錢建設中國，讓中國變得更美好？我真的不明白。」
另一名微博用戶老紅毛表示，「為什麼中國政府不看看社會經濟底層的人們，在中國是如何生活的呢？」。還有中國網友問，「那能不能先在中國拚比一下，看看誰能讓人們的生活變得更好？」
由於中國正面臨房地產危機，製造業放緩、消費動能降低，外資也紛紛出逃，整體經濟處於低迷困境。不過中國表示，「一帶一路」倡議已經吸引全球約1兆美元投資，中國國家主席習近平在開幕式上還發豪語，表示國家開發銀行和中國進出口銀行將各設立3500億元人民幣（約新台幣1.54兆元）的融資，並向絲路基金注入800億元人民幣（約新台幣3542億元）支持項目「以市場和商業運作為基礎」。王毅評論也表明，北京將繼續實施這項昂貴的計畫。
在微博和小紅書等社群平台的王毅談話的影片下留言區中，原先流傳著許多要求政府先幫助中國人民的網路，不過目前這些評論已經看不到了。