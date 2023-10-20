金鐘紅毯／熊霓「捲小三疑雲」偷躲胡瓜身後　正宮丁柔安不見人影

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胡瓜今是萬眾矚目的紅毯焦點，其中原因就是他和特別照顧的20歲女星熊霓一同走紅毯。其實往年丁柔安都會在紅毯尾端的平訪區等老公胡瓜，一路在旁細心顧前顧後，但今年卻不見她人影；胡瓜則因為紅毯行程延遲的關係，沒來得及受訪，僅有揮手和媒體致意。
賴慧如獨自步上紅毯，接在胡瓜之後，是否有關心同節目的胡瓜和熊霓？她若無其事地說：「沒有耶，也沒什麼，不需要多關心，多關心好像就是有這回事。」
賴慧如今走典雅路線，配戴2000萬元的珠寶在身上，透露今天負責露胸、吳怡霈負責露背，但賴慧如小露美腿，她說：「因為要配合瓜哥，他變瘦了今天也是很帥。」她也坦言非常想得獎，自信地說：「不想來幹嘛！」
第58屆金鐘獎節目類下午5點星光大道登場，晚間7點舉行頒獎典禮，播出平台國內電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。
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