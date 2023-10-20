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金鐘紅毯／熊霓「捲小三疑雲」偷躲胡瓜身後　正宮丁柔安不見人影

▲熊霓（後排粉色裙）「捲小三疑雲」，金鐘獎紅毯偷偷躲在胡瓜（前排中）身後，正宮丁柔安不見人影。（圖／NOWnews攝影中心）
▲熊霓（後排粉色裙）「捲小三疑雲」，金鐘獎紅毯偷偷躲在胡瓜（前排中）身後，正宮丁柔安不見人影。（圖／NOWnews攝影中心）

記者黃雅琪、詹鎰睿、蔡依庭／台北報導

第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（20）日在國父紀念館舉行，星光大道率先於傍晚5點登場，由黃豪平和巴鈺擔任「雙現場」主持人。節目《最強綜藝秀》由胡瓜領軍走紅毯，與他爆發緋聞的20歲「啦啦隊女神」熊霓，則默默站在身後，貼身禮服展現出渾圓胸型，兩人首度公開合體，正宮丁柔安不見人影。

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▲熊霓（左）默默現身金鐘獎紅毯。（圖／NOWnews攝影中心）
▲熊霓（左）默默現身金鐘獎紅毯。（圖／NOWnews攝影中心）
熊霓有別以往的長髮甜美造型，今日選擇以優雅氣質，頭髮整個往後梳，僅留馬尾的裝扮現身，結果現場記者一時之間完全認不出來，頻頻追問胡瓜：「熊霓人呢？」胡瓜才苦笑地對大家說：「你們是沒眼睛喔？（台語）」並指著前方的熊霓，熊霓這才笑說：「我在這啊！」場面相當逗趣。

胡瓜今是萬眾矚目的紅毯焦點，其中原因就是他和特別照顧的20歲女星熊霓一同走紅毯。其實往年丁柔安都會在紅毯尾端的平訪區等老公胡瓜，一路在旁細心顧前顧後，但今年卻不見她人影；胡瓜則因為紅毯行程延遲的關係，沒來得及受訪，僅有揮手和媒體致意。

賴慧如獨自步上紅毯，接在胡瓜之後，是否有關心同節目的胡瓜和熊霓？她若無其事地說：「沒有耶，也沒什麼，不需要多關心，多關心好像就是有這回事。」

賴慧如今走典雅路線，配戴2000萬元的珠寶在身上，透露今天負責露胸、吳怡霈負責露背，但賴慧如小露美腿，她說：「因為要配合瓜哥，他變瘦了今天也是很帥。」她也坦言非常想得獎，自信地說：「不想來幹嘛！」

▲胡瓜走金鐘獎紅毯，展現瘦身有成的體型。（圖／NOWnews攝影中心）
▲胡瓜走金鐘獎紅毯，展現瘦身有成的體型。（圖／NOWnews攝影中心）
第58屆金鐘獎節目類下午5點星光大道登場，晚間7點舉行頒獎典禮，播出平台國內電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。

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