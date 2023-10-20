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金鐘58／告五人表演「13位大咖後面助威」！彩蛋比安可舞台還精彩

▲「告五人」犬青（左起）、雲安、謙哥為第58屆金鐘獎「節目類頒獎典禮」揭開序幕。（圖／三立）
▲「告五人」犬青（左起）、雲安、謙哥為第58屆金鐘獎「節目類頒獎典禮」揭開序幕。（圖／三立）

記者陳雅蘭／台北報導

第58屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮今（20）日晚間7點在國父紀念館舉行，由劉品言、陳亞蘭擔任主持人，樂團告五人以主題「謝謝你們一直在」的表演為典禮揭開序幕，帶來《溫蒂公主的侍衛》、《披星戴月的想你》、《如果我們不曾相遇》等曲，後方舞台大螢幕更藏滿彩蛋，包含阿翰、吳宗憲、峮峮等13人特別題字感謝電視人，驚喜滿滿。

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▲告五人表演同時，後方螢幕有很多綜藝大哥大姊的感謝字卡。（圖／三立）
▲▼告五人表演同時，後方螢幕有很多綜藝大哥大姊的感謝字卡。（圖／三立、金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）
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本屆「節目類」頒獎典禮首個表演嘉賓為告五人，當唱到《如果我們不曾相遇》時，背後出現許多感人字卡，包含「阿翰po影片」說：「能PO影片PO到觀眾變老，是一件很幸福的事。」吳宗憲：「可以為大家服務，就是我們的福氣。」許效舜：「因為您感動了，我們更加努力。因為您開懷了，我們更加拚命。」曾國城：「無遠弗屆的是『網路』，絕對難戒的是『電視』，謝謝你們喜歡看電視。」

楊貴媚也表示：「感謝觀眾支持與陪伴，鼓舞創作者更精彩。」LULU則說：「謝謝你們，讓我成為一個有價值的人。」李四端：「但願我們的努力，永遠能為您帶來歡笑，鼓舞和感動。」峮峮：「因為有你，讓這趟逆境中的孤獨旅途，充滿勇氣。」此外還有陳明珠、陶晶瑩、莎莎、曹佑寧等人的題字。

對於擔任金鐘獎表演嘉賓，告五人表示：「比起上次擔任頒獎嘉賓，這次演出明顯沒有那麼緊張，畢竟是我們熟悉的演出方式，很開心參與這場盛宴！我們和觀眾的距離說近也不近，說遠也不遠，也只隔著一片玻璃的距離，能和電視機前的觀眾互相傳達訊息、理念，對我們來說都是很幸福的。」

第58屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮於晚間7點舉行，播出平台為：三立都會台與公共電視（國內電視直播）、MOD直播在三立戲劇台；官方網路頻道為金鐘58官網、金鐘官方YouTube，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。


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