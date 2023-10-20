金鐘58／告五人表演「13位大咖後面助威」！彩蛋比安可舞台還精彩

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊貴媚也表示：「感謝觀眾支持與陪伴，鼓舞創作者更精彩。」LULU則說：「謝謝你們，讓我成為一個有價值的人。」李四端：「但願我們的努力，永遠能為您帶來歡笑，鼓舞和感動。」峮峮：「因為有你，讓這趟逆境中的孤獨旅途，充滿勇氣。」此外還有陳明珠、陶晶瑩、莎莎、曹佑寧等人的題字。
對於擔任金鐘獎表演嘉賓，告五人表示：「比起上次擔任頒獎嘉賓，這次演出明顯沒有那麼緊張，畢竟是我們熟悉的演出方式，很開心參與這場盛宴！我們和觀眾的距離說近也不近，說遠也不遠，也只隔著一片玻璃的距離，能和電視機前的觀眾互相傳達訊息、理念，對我們來說都是很幸福的。」
第58屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮於晚間7點舉行，播出平台為：三立都會台與公共電視（國內電視直播）、MOD直播在三立戲劇台；官方網路頻道為金鐘58官網、金鐘官方YouTube，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。
更多「金鐘58獎落誰家」相關新聞。