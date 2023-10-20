登革熱預防與治療　中醫師全面解析

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登革熱是一種由登革病毒所引起的急性傳染病，症狀包含後眼窩疼痛、骨關節疼痛，皮膚紅疹、搔癢。早期症狀與流感相似，會出現突發性發燒、頭痛等，甚至有出血性登革熱等重症情形發生，其死亡率高達50%。
「預防勝於治療」崇學馬光中醫診所院長黃千瑞提到，可以運用「防蚊包」防蚊，常見的防蚊包多含有丁香、霍香、蒼朮、薄荷、艾草、白芷等中藥材，藥材自然產生的氣味都是蚊蟲不喜歡的味道，而這些藥材在中醫醫書中也有芳香燥濕、補益脾胃或醒腦開竅的作用。但需注意，防蚊包可當作外用香包，但不可內服。
民權馬光中醫診所醫師李建志表示，中醫可透過「望聞問切」、「四診合參」來判斷登革熱病人的中醫證型，決定證型後就可以針炙加中藥雙管齊下，「針灸」可以針對骨關節疼痛和眼窩疼痛的病症，而「中藥」會以清熱解毒和辛散除溼方向為主。
李建志分享近期治療一位登革熱病患，年齡70歲，來門診時，身體虛弱，說話有氣無力，容易腹瀉，服用西藥進行症狀治療，雖然登革熱急性症狀已減輕，但每每中午過後容易疲倦想休息，於是使用中藥幫助其改善，經過二週二次的治療，疲累感大幅減輕。
李建志提醒民眾若有突然發燒高於38度，並伴隨者眼窩痛、頭痛、肌肉關節酸痛，出疹、噁心、嘔吐等症狀，應盡快就醫。若確診為登革熱病患，也不必過度緊張，可藉由中西醫結合治療，不僅可縮短病程，解決患者體力虛弱症狀，也可加速康復的時間。