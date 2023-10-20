金鐘58／紅毯主持超順被讚爆！眾見「1橋段」卻狂吐槽：太尷尬了
第58屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮今（20）晚盛大登場，主辦單位本屆在紅毯橋段特別安排全新的訪問方式，由巴鈺、黃豪平主持，兩人合作無間被網友大讚「比往年順暢」。不過，在頒發「最具人氣綜藝節目獎」時，主辦單位邀請粉絲上台對支持的節目吐露心聲，卻讓PTT網友搖頭直呼：「這段太尷尬了吧。」
記者賴禹妡／綜合報導
本屆主辦單位在紅毯採訪部分，特別區分為「派對區」及「禮車區」，分別由巴鈺、黃豪平主持，以交替介紹的方式訪問，採取讓部分團隊下車後先受訪，部分入圍者則先走紅毯再受訪的方式。
巴鈺與黃豪平默契十足、訪問節奏明快，合作無間的橋段獲得網友們狂讚「這樣的轉場方式比往年順暢」、「這次的星光大道可能有看奧斯卡的，再加以改良成適合金鐘獎，這樣流程比較靈活流暢緊湊」。
不過，在頒發「最具人氣綜藝節目獎」時，主辦單位特地安排粉絲上台，針對每一個支持的節目吐露心聲，包含《飢餓遊戲》、《綜藝玩很大》、《天才衝衝衝》等入圍節目，PTT網友們卻不買帳直言，「紅毯該不會已經是今晚最高潮了」、「這5個就在台上罰站」、「這段太尷尬了吧」。不過，也有人表示「其他節目不知道，但飢餓的粉絲有參加粉絲同樂會的錄影」。